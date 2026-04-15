Uno de los detenidos habría sido quien ordenó el asesinato de la joven paraguaya. | Composición LR

Uno de los detenidos habría sido quien ordenó el asesinato de la joven paraguaya. | Composición LR

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha informado sobre la detención de dos miembros de la banda criminal La Guerrilla Pobre, dedicada a la trata de personas y a extorsionar a trabajadoras sexuales en Cusco. Estos individuos están implicados en el homicidio de una ciudadana paraguaya, ocurrido la noche del Viernes Santo en un alojamiento cercano al terminal terrestre de la ciudad.

El general Virgilio Velásquez, quien lidera la Región Policial Cusco, comunicó que Jesús Aguiar Celis, considerado el segundo al mando de la organización, fue arrestado en Tumbes mientras intentaba escapar hacia su país natal. Por otro lado, en Lima, fue aprehendido José Mujica, quien presuntamente conducía el vehículo utilizado en el asesinato. Ambos detenidos, de nacionalidad venezolana, serán trasladados a Cusco para proseguir con las investigaciones.

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Red criminal internacional

Según las autoridades, Aguiar Celis habría ordenado el asesinato de la mujer extranjera debido a su negativa a pagar las cuotas exigidas por la red delictiva. Sin embargo, la PNP continúa buscando al individuo que disparó contra la víctima.

Velásquez explicó que hasta ahora han sido arrestadas 16 personas de un total aproximado de 22 miembros de esta organización, compuesta por ciudadanos venezolanos y peruanos, y vinculada a una facción del Tren de Aragua cuyo líder estaría operando desde Estados Unidos.

Durante las investigaciones, se determinó que una de las armas confiscadas en un operativo realizado la semana pasada habría sido utilizada en el asesinato. Además, se informó que los restos de la víctima fueron recogidos por sus familiares y posteriormente enterrados en Bolivia.

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