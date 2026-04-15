Antapaccay y gobierno regional del Cusco suscriben convenios por s/ 19.2 millones para mejorar acceso a agua y saneamiento en Espinar
Más de 2,500 habitantes del distrito de Alto Pichigua serán beneficiados con obras ejecutadas bajo la modalidad de Obras por Impuestos.
En un acto público realizado en el auditorio del Gobierno Regional del Cusco, la Compañía Minera Antapaccay y el Gobierno Regional del Cusco suscribieron tres convenios de inversión bajo la modalidad de Obras por Impuestos, destinados a mejorar y ampliar los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales del distrito de Alto Pichigua, provincia de Espinar.
La inversión total asciende a S/ 19.2 millones y beneficiará a más de 2,500 habitantes, quienes accederán a infraestructura básica de calidad, incluyendo redes de distribución, reservorios, sistemas de tratamiento, biodigestores y unidades básicas de saneamiento, lo que permitirá cerrar brechas en servicios esenciales en zonas rurales, contribuyendo directamente a mejorar la salud y la calidad de vida de las familias beneficiarias.
“Para Antapaccay esta firma marca el inicio de una nueva etapa en Alto Pichigua ya que, con estos 3 proyectos, el 100% de las comunidades de este distrito contará con agua potable y desagüe de forma integral. Para Antapaccay, el mecanismo de Obras por Impuestos es muy importante porque permite que los fondos que genera la minería retornen al territorio y cierre las brechas sociales" señaló Artemio Pérez, gerente senior de Gestión Social y Asuntos Institucionales de Antapaccay.
Por su parte el gobernador regional de Cusco indicó "Cuando vemos Espinar, vemos una provincia que con sus recursos naturales ha beneficiado a la región y al país, esta alianza entre empresa y Estado permite sacar las grandes cosas para adelante, el presupuesto está garantizado, la ejecución está garantizada, gracias a Antapaccay por llevar desarrollo real a las comunidades más necesitadas”.
Con una inversión de S/ 19.2 millones, más de 2,500 habitantes de comunidades rurales se beneficiarán con la instalación de redes de distribución. Fuente: Difusión.
Uno de los proyectos de mayor alcance es el correspondiente al sector Yanacocha, que cuenta con una inversión superior a S/ 11.5 millones y beneficiará a más de 800 personas, mediante la mejora de sistemas de agua potable y la instalación de nuevas conexiones y unidades básicas de saneamiento.
Asimismo, se ejecutarán proyectos en Kanamarca y Mollocahua, que en conjunto beneficiarán a más de 1,700 personas. Entre las principales intervenciones se incluyen el mantenimiento y ampliación de reservorios, la mejora de sistemas de captación y tratamiento de agua, así como la instalación de nuevas conexiones domiciliarias y unidades de saneamiento.
En la ceremonia participaron el gerente de gestión social de Antapaccay, Artemio Pérez Pereyra; el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez; y el alcalde del distrito de Alto Pichigua, Ramiro Valer Hacha, quienes coincidieron en resaltar la importancia de la articulación público-privada para impulsar el desarrollo territorial. Resaltó además la presencia de las comunidades beneficiarias que mostraron gestos de alegría y gratitud a los presentes.
A través de este tipo de iniciativas, Antapaccay reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de Espinar, contribuyendo a mejorar el acceso a servicios básicos y a generar condiciones que promuevan el bienestar de las comunidades.
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