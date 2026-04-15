Antapaccay y gobierno regional del Cusco suscriben convenios por s/ 19.2 millones para mejorar acceso a agua y saneamiento en Espinar

En un acto público realizado en el auditorio del Gobierno Regional del Cusco, la Compañía Minera Antapaccay y el Gobierno Regional del Cusco suscribieron tres convenios de inversión bajo la modalidad de Obras por Impuestos, destinados a mejorar y ampliar los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales del distrito de Alto Pichigua, provincia de Espinar.

La inversión total asciende a S/ 19.2 millones y beneficiará a más de 2,500 habitantes, quienes accederán a infraestructura básica de calidad, incluyendo redes de distribución, reservorios, sistemas de tratamiento, biodigestores y unidades básicas de saneamiento, lo que permitirá cerrar brechas en servicios esenciales en zonas rurales, contribuyendo directamente a mejorar la salud y la calidad de vida de las familias beneficiarias.

“Para Antapaccay esta firma marca el inicio de una nueva etapa en Alto Pichigua ya que, con estos 3 proyectos, el 100% de las comunidades de este distrito contará con agua potable y desagüe de forma integral. Para Antapaccay, el mecanismo de Obras por Impuestos es muy importante porque permite que los fondos que genera la minería retornen al territorio y cierre las brechas sociales" señaló Artemio Pérez, gerente senior de Gestión Social y Asuntos Institucionales de Antapaccay.

Por su parte el gobernador regional de Cusco indicó "Cuando vemos Espinar, vemos una provincia que con sus recursos naturales ha beneficiado a la región y al país, esta alianza entre empresa y Estado permite sacar las grandes cosas para adelante, el presupuesto está garantizado, la ejecución está garantizada, gracias a Antapaccay por llevar desarrollo real a las comunidades más necesitadas”.

Con una inversión de S/ 19.2 millones, más de 2,500 habitantes de comunidades rurales se beneficiarán con la instalación de redes de distribución. Fuente: Difusión.

Uno de los proyectos de mayor alcance es el correspondiente al sector Yanacocha, que cuenta con una inversión superior a S/ 11.5 millones y beneficiará a más de 800 personas, mediante la mejora de sistemas de agua potable y la instalación de nuevas conexiones y unidades básicas de saneamiento.

Asimismo, se ejecutarán proyectos en Kanamarca y Mollocahua, que en conjunto beneficiarán a más de 1,700 personas. Entre las principales intervenciones se incluyen el mantenimiento y ampliación de reservorios, la mejora de sistemas de captación y tratamiento de agua, así como la instalación de nuevas conexiones domiciliarias y unidades de saneamiento.

En la ceremonia participaron el gerente de gestión social de Antapaccay, Artemio Pérez Pereyra; el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez; y el alcalde del distrito de Alto Pichigua, Ramiro Valer Hacha, quienes coincidieron en resaltar la importancia de la articulación público-privada para impulsar el desarrollo territorial. Resaltó además la presencia de las comunidades beneficiarias que mostraron gestos de alegría y gratitud a los presentes.

A través de este tipo de iniciativas, Antapaccay reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de Espinar, contribuyendo a mejorar el acceso a servicios básicos y a generar condiciones que promuevan el bienestar de las comunidades.