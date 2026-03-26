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Cae en Chile miembro del Tren de Aragua buscado por un asesinato en Perú

Freddy Yeikol Pérez Jiménez (24), alias ‘Yeikol’, era buscado por la Interpol en 195 países. Fue atrapado en la comuna de Maipú y ahora será extraditado. En el 2024 victimó a un compatriota suyo en San Martín de Porres.

Sicario venezolano fue capturado en Chile por un crimen cometido en Perú.
Sicario venezolano fue capturado en Chile por un crimen cometido en Perú.

Agentes de la División de Homicidios de la Dirincri, tras efectuar coordinaciones con personal de la Interpol Santiago y la Brigada Investigadora de Crimen Organizado (Bricco), capturaron en Chile a Freddy Yeikol Pérez Jiménez (24), alias ‘Yeikol’, integrante de la temible banda transnacional Tren de Aragua, quien era buscado en 195 países por homicidio calificado.

Según la policía, ‘Yeikol’ es la "mano derecha" de algunos líderes internacionales de esa red criminal originaria de Venezuela y expandida a otros países, dedicada a ejecutar asesinatos, extorsiones, secuestros y traficar con drogas y personas.

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"Su captura neutraliza una pieza clave del engranaje criminal", dijo el coronel Carlos Morales Guevara, jefe de Homicidios.

‘Yeikol’ tenía una notificación roja por el sicariato de un ciudadano cometido en San Martín de Porres. Fue capturado en la comuna de Maipú, en Santiago de Chile. La orden de captura internacional había sido emitida por la Corte Superior de Justicia de Lima.

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Según se informó, el 6 de septiembre del 2024, en el inmueble de la Mza. D, lote 01 de la Urb. Las Casuarinas II Etapa, distrito de San Martín de Porres, el ciudadano venezolano Lisandro Abraham Ysturiz Piamo (22) fue interceptado y atacado con armas de fuego con extrema violencia, recibiendo múltiples impactos de proyectil de arma de fuego calibre 9 mm, que le ocasionaron la muerte.

Un día después Yoliber Piamo se apersonó a la Policía donde indicó que había recibido una llamada de su teléfono celular, de una mujer que dijo ser amiga de su hijo Lisandro Abraham, quien le informó que habían matado a este último, y que se había enterado de dicha acción por parte de otra mujer que le había enviado los videos del hecho.

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En la madrugada le llegó un mensaje a su celular de los números 906639002 y 987577874, apreciándose videos en el que se ve cuando a su hijo lo agarran y luego le corretean para después proceder a dispararle en distintas partes del cuerpo.

A raíz de las pesquisas y gestiones efectuadas por Homicidios de la Dirincri se recabó la resolución N° 01 del 9 de marzo del 2026, expedido por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Sede Central de Lima Norte, que declaró fundado el requerimiento de detención preventiva con fines de extradición de Freddy Yeikol Pérez Jiménez.  

Sobre el particular, personal de la policía peruana y de Chile efectuaron una operación policial en dicho país, en la comuna de Maipú, donde ubicó y capturó a este integrante del Tren de Aragua.

La presente detención se enmarca en el trabajo articulado y de cooperación policial internacional entre la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y la Policía Nacional del Perú, a través de Interpol, en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

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