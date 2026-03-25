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Sociedad

Mujer da a luz en la calle porque presuntamente centro de salud aún no abría sus puertas: investigan negligencia en Áncash

Red de Salud Conchucos Sur de Áncash enfatizó que, si se detectan irregularidades, se tomarán las medidas administrativas correspondientes.

Red de Salud Conchucos Sur evalúa situación tras parto.
Red de Salud Conchucos Sur evalúa situación tras parto. | Foto: Red de Salud Conchucos Sur

Una madre de 31 años dio a luz a su bebé en los exteriores del centro de salud San Luis, en Áncash. Este caso generó indignación en las redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que se muestra a la mujer y al recién nacido al ser auxiliados por uno de sus familiares en plena calle.

Según la Red de Salud Conchucos Sur de Áncash, la paciente fue inicialmente al puesto de Uchusquillo, donde estaba en trabajo de parto. Sin embargo, fue remitida al Hospital de Huari junto a una obstetra. Fue precisamente esta especialista quien se comunicó con los colegas del centro de San Luis debido al avanzado estado de la mujer. Se informó que llegó a las instalaciones sanitarias a las 6.10 a. m., pero el alumbramiento ocurrió en el acceso, y la paciente permaneció varios minutos en el suelo.

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Sobre este hecho, Ricardo Natividad, titular de la Diresa Áncash, reconoció que la atención en el centro de salud en cuestión comienza a las 7.00 a. m. y explicó que el personal médico trató de socorrer la emergencia lo más rápido posible. “Por su nivel, también tienen horarios de atención; eso hay que comprender. Ellos llegan, pero el parto se atiende en esta vereda, que es como la parte frontal de este centro de salud”, explicó a Latina.

Por su parte, el director ejecutivo de la Red de Salud Conchucos Sur, Julio Vicente Vivar Ángeles, citó con urgencia a una reunión con el personal asistencial para evaluar lo sucedido. Además, se informó que tanto la paciente como el menor se encuentran en buen estado.

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