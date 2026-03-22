HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 22 de marzo, según IGP?

¿Dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.

Sismo en Perú 22 de marzo de 2026.
Sismo en Perú 22 de marzo de 2026. | Foto: La República

Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país y toda la información sobre el último temblor de hoy 22 de marzo de 2026 en Perú. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.

La divulgación de información precisa y oportuna sobre los sismos no solo ayuda a las autoridades a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que también permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas para reducir el riesgo de daños personales y materiales durante un evento sísmico en Perú.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI DEFIENDE A SUS SENTENCIADOS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe


Notas relacionadas
Temblor HOY, 21 de marzo, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY, 21 de marzo, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
Temblor HOY, 20 de marzo, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY, 20 de marzo, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 se sintió en Cañete, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 se sintió en Cañete, según IGP

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de agua en Lima: Sedapal anuncia 16 horas sin servicio este 21 de marzo y estos distritos serán afectados

Corte de agua en Lima: Sedapal anuncia 16 horas sin servicio este 21 de marzo y estos distritos serán afectados

LEER MÁS
Sutran cierra Touring de Conchán por infracción grave y suspende atención hasta el 29 de marzo

Sutran cierra Touring de Conchán por infracción grave y suspende atención hasta el 29 de marzo

LEER MÁS
Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 22 de marzo 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

Gran final de 'Yo soy' 2026 EN VIVO: Marciano Cantero y Gustavo Cerati son eliminados de la competencia

Cambios en el Metro de Lima: Línea 1 ampliaría su horario nocturno hasta las 11 p. m.

Sociedad

Cambios en el Metro de Lima: Línea 1 ampliaría su horario nocturno hasta las 11 p. m.

Beca 18-2026: fechas de la segunda fase y lista de institutos superiores para postular

Reniec amplía horario en Lima: estas cuatro agencias atenderán hasta las 7:45 p. m. para reducir colas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Fiscalía abre investigación a Rafael López Aliaga por deuda de S/4 mil millones en la municipalidad de Lima

Perú solo tiene un colegio exclusivo para niños sordos y no tiene nivel secundario

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025