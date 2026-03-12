HOYSuscripcion LR Focus

Política

Juan Carlos Velasco jura como nuevo ministro de Salud: perfil, hoja de vida y cuestionamientos del titular del Minsa

El nuevo ministro carga con observaciones del Banco Mundial y un historial de procesos prescritos durante su jefatura en Susalud.

Juan Carlos Velasco juramenta como ministro de Salud
Juan Carlos Velasco juramenta como ministro de Salud | Composición/LR

El presidente José María Balcázar tomó juramento a Juan Carlos Velasco como el nuevo ministro de salud en reemplazo de Luis Quiroz Avilés. El acto protocolar se llevó a cabo el 11 de marzo en Palacio de Gobierno y reunió a los miembros del Gabinete Ministerial liderado por Denisse Miralles. 

Formación profesional

Velasco Guerrero es médico cirujano egresado de la Universidad de San Martín de Porres y médico especialista en Medicina Interna. Su formación de postgrado incluye un doctorado en Salud Pública y una maestría en Administración de Servicios de Salud, ambos obtenidos en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Se ha desempeñado como investigador activo en temas de mortalidad y epidemiología, además de ejercer la dirección de la carrera de Medicina Humana en la Universidad Continental.

Trayectoria en el sector público

A lo largo de su carrera, Velasco ha ocupado cargos de alta dirección en el sistema sanitario peruano. Antes de asumir la titularidad del Ministerio de Salud, se desempeñó como presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud (INS) y como titular de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD). Su experiencia en supervisión y vigilancia se complementa con su paso por la dirección general del Hospital Nacional Arzobispo Loayza y la dirección adjunta del Hospital de Emergencia Ate Vitarte, roles donde gestionó la atención hospitalaria en periodos de alta complejidad.

Experiencia multisectorial

Velasco Guerrero ha liderado la Dirección de Salud de Lima Ciudad, la Dirección del Cuidado Integral de Salud y Redes Integradas del ya extinto Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS). Asimismo, ha aportado su visión técnica en otros niveles de gobierno y sectores sociales: fue gerente de Sanidad en la Municipalidad del Callao y se posicionó como director ejecutivo del Programa Nacional CONTIGO del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Implicancias e irregularidades durante su gestión

Su gestión tuvo cuestionamientos por el manejo de un proyecto del INS financiado por el Banco Mundial donde, a través de una carta, que evidencia dificultades en la gestión por parte del extitular del INS; entre ellas, demoras en la delegación de facultades y retrasos en pagos al equipo del proyecto.

El documento fue enviado el 26 de enero de 2026 y hace referencia al proyecto de “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública”. Los puntos observados por la organización internacional giran en torno a deficiencias administrativas que afectaron la continuidad operativa del proyecto. Según lo indicado en la carta, “el proyecto atravesó una etapa crítica en la que estuvo próximo a una suspensión”.

El perfil de Juan Carlos Velasco también estuvo marcado por una reciente disputa legal con el Ministerio de Salud (MINSA). El conflicto surgió cuando el Ministerio intentó removerlo de su cargo tras detectar que, bajo su gestión, prescribieron más de 130 procesos sancionadores contra clínicas privadas. Esto significa que, por falta de seguimiento y plazos vencidos, las clínicas se libraron de posibles multas y los pacientes afectados se quedaron sin justicia administrativa. El MINSA argumentó que Velasco no cumplió con su deber de supervisión y organización; sin embargo, el Poder Judicial ordenó su restitución al cargo.

