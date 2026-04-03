Tragedia en el estadio Matute: una persona fallecida y más de 30 heridos en banderazo previo al clásico

Una tragedia se registró en Matute este 3 de abril. Una persona falleció y más de 30 resultaron heridas durante un banderazo de hinchas de Alianza Lima, previo al clásico. Según la Policía, el incidente se produjo por un aplastamiento en la tribuna sur, cuando un grupo intentó avanzar hacia la parte delantera en medio de una alta concentración de público. El comandante Marco Pajuelo, de la Cuarta Comandancia Lima Centro, aseguró que la estructura del estadio no presenta daños y advirtió que la actividad no contaba con autorización municipal.

El jefe bomberil fue enfático al detallar lo ocurrido. “La estructura del estadio está completa. Lo que debemos mencionar es que esto es un tema fortuito dentro de la actividad que entendemos no contaba con la autorización de la Gerencia de Gestión de Riesgos de la municipalidad. Hasta el momento son 47 heridos que han sido trasladados a diferentes hospitales”, declaró. Sus palabras coinciden con el reporte preliminar que descarta colapsos físicos en el recinto.

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El reporte inicial de la PNP indicó que el evento congregó a un número aún no determinado de asistentes. La presión en la zona más cercana al campo provocó una estampida. Las personas quedaron atrapadas entre la multitud. La víctima mortal no ha sido identificada hasta el momento. Equipos de emergencia trasladaron a los afectados a distintos centros de salud, entre ellos el Hospital Dos de Mayo y el Hospital Arzobispo Loayza.

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Instituciones despliegan respuesta tras tragedia en Matute

La Policía Nacional confirmó que el hecho no guarda relación con una caída de estructuras. Las autoridades descartaron daños en el recinto de Alianza Lima. El diagnóstico apunta a una aglomeración descontrolada en la tribuna sur. Este punto concentró la mayor presión de asistentes.

El Cuerpo General de Bomberos movilizó 12 unidades y más de 40 efectivos. El despliegue permitió atender a los heridos dentro del estadio y facilitar su salida. La institución pidió a la ciudadanía no interferir con el trabajo de rescate y mantener distancia en la zona afectada.

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EsSalud activó su sistema de emergencia. Dos unidades del Servicio de Transporte Asistido llegaron al lugar para reforzar la atención. El personal médico apoyó en la estabilización de los pacientes antes de su traslado. La prioridad fue atender a quienes presentaban lesiones de mayor gravedad.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables envió equipos especializados. Profesionales de Warmi Ñan y del Inabif brindaron soporte emocional a los afectados y sus familias. La intervención se centró en quienes presenciaron el hecho y en los heridos en estado de shock.

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La Policía Nacional confirmó que el hecho no guarda relación con una caída de estructuras. Las autoridades descartaron daños en el recinto de Alianza Lima. El diagnóstico apunta a una aglomeración descontrolada en la tribuna sur. Este punto concentró la mayor presión de asistentes.

El Cuerpo General de Bomberos movilizó 12 unidades y más de 40 efectivos. El despliegue permitió atender a los heridos dentro del estadio y facilitar su salida. La institución pidió a la ciudadanía no interferir con el trabajo de rescate y mantener distancia en la zona afectada.

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EsSalud activó su sistema de emergencia tras el reporte del incidente en Matute. A través de sus canales oficiales, informó: “Tras el reporte de accidente en el Estadio Alejandro Villanueva, el Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de EsSalud desplazó dos unidades a la zona para atender la emergencia”. El apoyo se centró en el traslado y atención inmediata de los afectados.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también intervino en la zona. En su pronunciamiento, señaló que dispuso “el desplazamiento de personal especializado de los servicios de Warmi Ñan e INABIF, con el objetivo de apoyar in situ y brindar contención emocional a las personas afectadas”. La atención se enfocó en familiares y testigos del hecho.

La Municipalidad de La Victoria afirmó que el evento no contaba con autorización. En su comunicado, precisó que “no ha autorizado la realización de ningún evento en dicho recinto ni en sus alrededores”. La entidad edil expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y su solidaridad con las personas heridas.

Además, la comuna indicó que “las autoridades competentes vienen realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades”. También aseguró que continuará colaborando con las investigaciones y reiteró su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes en materia de seguridad.

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Por su parte, el club Alianza Lima lamentó lo ocurrido en el interior de Matute. “Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de la persona fallecida”, señaló en su comunicado oficial difundido tras el incidente.

En esa misma línea, el club sostuvo que “el hecho ocurrido no guarda relación con la caída de muros ni con fallas estructurales del recinto deportivo”. Asimismo, informó que activó sus protocolos de emergencia y que colabora con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos registrados previo al clásico.



