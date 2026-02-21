HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Minsa lanza campaña gratuita para descartar cinco tipos de cáncer: ¿dónde y hasta cuándo?

La iniciativa busca desarrollar una cultura de prevención de la enfermedad, considerando que la detección oportuna es clave para salvar vidas. Las personas podrán acceder a los exámenes sin importar el sexo, la edad y el tipo de seguro que tengan al momento de la atención.

Uno de los tipos de cáncer que podrá ser descartado es el de piel.
Uno de los tipos de cáncer que podrá ser descartado es el de piel. | Difusión

El Ministerio de Salud (Minsa) lanzó una campaña gratuita de prevención del cáncer para la población a nivel nacional. Como parte de esta iniciativa, informaron que la ciudadanía, sin importar su sexo o edad, puede acudir a los centros de salud a realizarse un descarte oncológico hasta en cinco tipos de la enfermedad.

Los despistajes se realizan como parte del programa El cáncer no avisa, que busca desarrollar una cultura de prevención, considerando que la detección oportuna es clave para salvar vidas. Durante esta jornada, los profesionales sanitarios también brindarán consejería personalizada sobre los estilos de vida saludables para prevenir este mal.

Lugar, fecha y especialidades

Los tamizajes se realizarán en los establecimientos de salud a nivel nacional hasta el sábado 28 de febrero. Para acceder a ellos, las personas interesadas solo deben presentar su Documento Nacional de Identidad, sin importar el tipo de seguro que tengan activo al momento de la atención.

Los exámenes clínicos que estarán disponibles varían de acuerdo al tipo de neoplasia que se busca detectar y son los siguientes:

  • Cáncer de cuello uterino: prueba molecular de VPH, PAP e IVA
  • Cáncer de mama: mamografía bilateral
  • Cáncer de próstata: prueba de PSA para hombres
  • Cáncer de colon y recto: test de sangre oculta en heces
  • Cáncer de piel: examen clínico especializado

Registro de afectados

Según el Minsa, en el Perú se registran 73.000 casos de cáncer, una de las principales causas de mortalidad prematura que afecta por igual a varones y mujeres. Entre los tipos de cáncer más comunes se encuentran el de próstata, mama y estómago; mientras que los de mayor mortalidad son los de estómago, pulmón y cuello uterino.

Para más información, puede comunicarse de forma gratuita a la Línea 113, opción 3, durante las 24 horas del día. Este es un servicio gratuito de orientación, información y prevención en temas de salud que conecta a los usuarios con profesionales para resolver dudas, brindar consejería y realizar reportes a nivel nacional.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

