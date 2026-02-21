Un accidente se registró alrededor de las 2.00 p. m. de este sábado 21, cuando un bus 'Anconcero' chocó contra la base de un puente a la altura del parque Ramón Castilla, en la avenida Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima. Tras el impacto, pasajeros auxiliaron al conductor, quien presuntamente habría invadido la ruta del Metropolitano.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa que el vehículo habría ingresado a la vía exclusiva del Metropolitano. Durante la maniobra, la unidad ocasionó daños visibles en el pavimento, que quedó deteriorado en el tramo afectado.

Otro registro evidencia que, tras varios minutos, el bus logró salir de la zona del choque; sin embargo, continuó circulando por la vía del sistema de transporte con apoyo de pasajeros. Hasta el momento, no se confirmaron las causas del accidente o si hubo personas heridas. Se espera el pronunciamiento de las autoridades.

'Anconero' fue protagonista de accidente con Metropolitano en el 2025

El hecho trae a la memoria un antecedente ocurrido en 2025 en la misma avenida, cuando la cúster chocó contra un bus del Metropolitano y dejó tres fallecidos y 27 heridos. En aquella emergencia intervinieron agentes de la Policía Nacional del Perú y miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes realizaron labores de rescate y atención a los afectados.

Aquella vez, la unidad 'Anconero' de placa A9H-785 tenía 8 papeletas de tránsito y no se descartó que el impacto haya sido producto de un desperfecto mecánico.