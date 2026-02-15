HOYSuscripcion LR Focus

Sorteo de La Tinka HOY domingo 15 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

La Tinka sortea este 15 de febrero un pozo acumulado de más de S/4 millones. Los jugadores pueden participar para ganar el premio mayor y otros premios menores.

Revisa los resultados La Tinka y conoce la jugada ganadora.
Revisa los resultados La Tinka y conoce la jugada ganadora. | Foto: Intralot

El domingo 15 de febreroIntralot realizó el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado superior a los S/4 millones. Los jugadores tuvieron la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.

Además, el sorteo ofreció las modalidades “Sí o Sí” y “Boliyapa”, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.

En esta nota, te proporcionamos toda la información esencial que necesitas para elegir tus números de la suerte y participar con más seguridad en este popular juego de azar.

¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?

Para jugar La Tinka desde el celular, los participantes deben ingresar a la página oficial de la lotería y crear una cuenta si aún no están registrados: solicitarán todos los datos personales. A continuación, es importante que verifiquen que tienen saldo suficiente para participar. Finalmente, deben elegir uno de los juegos, comprar una jugada y probar suerte.

