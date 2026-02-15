HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alerta de explosivo en la Línea 1 del Metro obliga a suspender servicio
Alerta de explosivo en la Línea 1 del Metro obliga a suspender servicio     Alerta de explosivo en la Línea 1 del Metro obliga a suspender servicio     Alerta de explosivo en la Línea 1 del Metro obliga a suspender servicio     
Sociedad

MIDIS: Capacitan a 300 universitarios en temas de desarrollo e inclusión social

Programa nacional formará a jóvenes para que conozcan cómo funcionan las políticas y programas del Midis.

Capacitan a jóvenes en temas de desarrollo e inclusión social.
Capacitan a jóvenes en temas de desarrollo e inclusión social.

Unos 300 universitarios y egresados de los dos últimos ciclos de universidades públicas y privadas de todo el país iniciaron su capacitación en el Programa de Extensión Universitaria en Desarrollo e Inclusión Social (PEUDIS), iniciativa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) orientada a fortalecer sus conocimientos sobre políticas sociales y el trabajo del Estado en favor de la población más vulnerable.

La ceremonia de inauguración se realizó en Palacio de Gobierno el último 12 de febrero. Durante la jornada, los jóvenes recibieron una clase magistral de la expresidenta del Consejo de Ministros, Beatriz Merino.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Transportistas de ‘El Rápido’ evalúan marcha tras asesinato de chofer en San Martín de Porres

lr.pe

Asimismo, la clase inaugural fue dictada por el jefe de la División de Protección Social y Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Pablo Ibarrarán, quien abordó los principales retos de las políticas sociales en la región.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Este programa es certificado por la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna y la Universidad Católica de Santa María.

Exministros como ponentes

La plana docente está conformada por directores generales y ejecutivos del Midis y de sus programas sociales, así como por especialistas nacionales e internacionales con experiencia en gestión pública y políticas sociales, quienes compartirán casos reales, aprendizajes y buenas prácticas del trabajo en el Estado.

Entre los ponentes se encuentran el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, las exministras de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante Suárez y Ariela Luna, así como el exministro de Salud, Óscar Ugarte; además de reconocidos profesionales como Vlado Erick Castañeda Gonzales, Dante Mendoza Antoniolli, Hugo Ramiro Gómez, Kurt Burneo, Martha Zully Vicente Castro, entre otros.

José Enrique Velásquez Hurtado, viceministro de Políticas y Evaluación Social del Midis sostuvo que el propósito de este programa es formar una nueva generación de jóvenes con herramientas técnicas y analíticas para comprender cómo se diseñan, implementan y evalúan las políticas públicas vinculadas al desarrollo y la inclusión social.

"Con el PEUDIS, el MIDIS acerca el Estado a la academia y promueve una gestión pública, con una mirada integral de las brechas que enfrenta el país, bajo un enfoque territorial y con vocación de aportar soluciones sostenibles desde el Estado".

Señaló que desde el Midis se busca que los jóvenes comprendan y analicen críticamente las políticas públicas y que puedan contribuir, de manera informada, al diseño, implementación y evaluación de los programas y servicios del Estado, especialmente aquellos vinculados al desarrollo e inclusión social.

El programa está dirigido a estudiantes y egresados de diversas disciplinas: Ciencias de la Salud, Ciencias Políticas, Economía, Derecho, Administración, Educación, Ciencias Sociales y afines, Ciencias de la Comunicación, Gestión Pública e Ingeniería.

En su primera edición, el PEUDIS beneficiará a 300 jóvenes universitarios a nivel nacional. Los participantes podrán realizar una pasantía en su lugar de residencia, lo que permite observar directamente cómo operan los programas sociales del MIDIS y comprender la realidad territorial donde se implementan las políticas públicas, agregó Velásquez Hurtado.

Notas relacionadas
Denunciado exjefe de Qali Warma vuelve al MIDIS en gobierno de José Jerí

Denunciado exjefe de Qali Warma vuelve al MIDIS en gobierno de José Jerí

LEER MÁS
José Jerí: Fernando Rospigliosi convoca Pleno extraordinario para el martes 17 por censura contra el presidente

José Jerí: Fernando Rospigliosi convoca Pleno extraordinario para el martes 17 por censura contra el presidente

LEER MÁS
Contratistas del MIDIS alertan: “Están repitiendo los fracasados programas Qali Warma y Wasi Mikuna”

Contratistas del MIDIS alertan: “Están repitiendo los fracasados programas Qali Warma y Wasi Mikuna”

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alerta en la Línea 1 del Metro de Lima: presunto artefacto explosivo obligó a suspender temporalmente el servicio

Alerta en la Línea 1 del Metro de Lima: presunto artefacto explosivo obligó a suspender temporalmente el servicio

LEER MÁS
Turista identificada por video viral en TikTok enfrentaría multa de hasta S/55.000 por bañarse en la laguna 69, pese a prohibición

Turista identificada por video viral en TikTok enfrentaría multa de hasta S/55.000 por bañarse en la laguna 69, pese a prohibición

LEER MÁS
Nueva Línea 7 será un Metro social y conectará Ventanilla con Ancón por la avenida Gambetta

Nueva Línea 7 será un Metro social y conectará Ventanilla con Ancón por la avenida Gambetta

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alerta en la Línea 1 del Metro de Lima: presunto artefacto explosivo obligó a suspender temporalmente el servicio

Sport Huancayo vs FC Cajamarca EN VIVO HOY por la Liga 1 2026 vía L1 Max

Forsyth afirma que Jerí ya no pertenece a Somos Perú: "Que se haga responsable de sus actos"

Sociedad

Alerta en la Línea 1 del Metro de Lima: presunto artefacto explosivo obligó a suspender temporalmente el servicio

Más de 21 mil licencias de armas de fuego hasta enero de 2026 han sido canceladas, según Sucamec

Arrojan bomba lacrimógena en discoteca de Trujillo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Forsyth afirma que Jerí ya no pertenece a Somos Perú: "Que se haga responsable de sus actos"

Yonhy Lescano desde Arequipa: “Fujimori siempre pierde” y plantea que el próximo presidente sea del Sur

Caso Billetón: 35 años de prisión para tres policías por secuestro y robo de S/ 350 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025