MIDIS: Capacitan a 300 universitarios en temas de desarrollo e inclusión social

Unos 300 universitarios y egresados de los dos últimos ciclos de universidades públicas y privadas de todo el país iniciaron su capacitación en el Programa de Extensión Universitaria en Desarrollo e Inclusión Social (PEUDIS), iniciativa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) orientada a fortalecer sus conocimientos sobre políticas sociales y el trabajo del Estado en favor de la población más vulnerable.

La ceremonia de inauguración se realizó en Palacio de Gobierno el último 12 de febrero. Durante la jornada, los jóvenes recibieron una clase magistral de la expresidenta del Consejo de Ministros, Beatriz Merino.

TE RECOMENDAMOS FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Asimismo, la clase inaugural fue dictada por el jefe de la División de Protección Social y Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Pablo Ibarrarán, quien abordó los principales retos de las políticas sociales en la región.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Este programa es certificado por la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna y la Universidad Católica de Santa María.

Exministros como ponentes

La plana docente está conformada por directores generales y ejecutivos del Midis y de sus programas sociales, así como por especialistas nacionales e internacionales con experiencia en gestión pública y políticas sociales, quienes compartirán casos reales, aprendizajes y buenas prácticas del trabajo en el Estado.

Entre los ponentes se encuentran el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, las exministras de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante Suárez y Ariela Luna, así como el exministro de Salud, Óscar Ugarte; además de reconocidos profesionales como Vlado Erick Castañeda Gonzales, Dante Mendoza Antoniolli, Hugo Ramiro Gómez, Kurt Burneo, Martha Zully Vicente Castro, entre otros.

José Enrique Velásquez Hurtado, viceministro de Políticas y Evaluación Social del Midis sostuvo que el propósito de este programa es formar una nueva generación de jóvenes con herramientas técnicas y analíticas para comprender cómo se diseñan, implementan y evalúan las políticas públicas vinculadas al desarrollo y la inclusión social.

"Con el PEUDIS, el MIDIS acerca el Estado a la academia y promueve una gestión pública, con una mirada integral de las brechas que enfrenta el país, bajo un enfoque territorial y con vocación de aportar soluciones sostenibles desde el Estado".

Señaló que desde el Midis se busca que los jóvenes comprendan y analicen críticamente las políticas públicas y que puedan contribuir, de manera informada, al diseño, implementación y evaluación de los programas y servicios del Estado, especialmente aquellos vinculados al desarrollo e inclusión social.

El programa está dirigido a estudiantes y egresados de diversas disciplinas: Ciencias de la Salud, Ciencias Políticas, Economía, Derecho, Administración, Educación, Ciencias Sociales y afines, Ciencias de la Comunicación, Gestión Pública e Ingeniería.

En su primera edición, el PEUDIS beneficiará a 300 jóvenes universitarios a nivel nacional. Los participantes podrán realizar una pasantía en su lugar de residencia, lo que permite observar directamente cómo operan los programas sociales del MIDIS y comprender la realidad territorial donde se implementan las políticas públicas, agregó Velásquez Hurtado.