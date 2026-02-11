Módulo Penal de Moquegua garantiza atención durante vacaciones judiciales
El Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, bajo la dirección de Alfonso Roberto Arratia Escobar, coordina la labor del personal jurisdiccional.
El administrador encargado del Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Alfonso Roberto Arratia Escobar, coordina el trabajo del personal jurisdiccional, de apoyo a la función jurisdiccional y administrativo que continúa laborando en favor de los justiciables, a través del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de emergencia a nivel nacional.
Estos despachos garantizan la atención al público de casos urgentes y servicios indispensables, asegurando el acceso a la justicia y la tutela efectiva de derechos, conforme a ley.
El compromiso institucional se mantiene firme: la justicia sigue en marcha, incluso durante las vacaciones judiciales.