Módulo Penal de Moquegua garantiza atención durante vacaciones judiciales

A pesar de las vacaciones judiciales, la institución reafirma su compromiso de ofrecer servicios indispensables. Fuente: Difusión.

A pesar de las vacaciones judiciales, la institución reafirma su compromiso de ofrecer servicios indispensables. Fuente: Difusión.

El administrador encargado del Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Alfonso Roberto Arratia Escobar, coordina el trabajo del personal jurisdiccional, de apoyo a la función jurisdiccional y administrativo que continúa laborando en favor de los justiciables, a través del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de emergencia a nivel nacional.

Estos despachos garantizan la atención al público de casos urgentes y servicios indispensables, asegurando el acceso a la justicia y la tutela efectiva de derechos, conforme a ley.

El compromiso institucional se mantiene firme: la justicia sigue en marcha, incluso durante las vacaciones judiciales.