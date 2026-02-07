HOYSuscripcion LR Focus

Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora
Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora      Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora      Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora      
Política

Negro Marín, encarnizado rival de El Monstruo, pasa sus últimos días en España

Miguel Marín Morón, peligroso delincuente vinculado a alias El Jorobado y dedicado al sicariato y a la extorsión de transportistas, empresas y artistas, será extraditado a Perú, según lo anunció el gobierno este sábado que también aprobó la extradición de otros 6 delincuentes. 

Negro Marín será extraditado de España. Fotocomposición La República.
Negro Marín será extraditado de España. Fotocomposición La República.

Miguel Ángel Marín Morón, alias Negro Marín, pasa sus últimos días en España. Este sábado comenzó el operativo del Consejo de Ministros, por propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) para extraditarlo al Perú, donde es procesado por delito de organización criminal.

Negro Marin fue capturado el miércoles 5 de noviembre del 2025 en Madrid pues sobre él pesaba una alerta roja internacional por los delitos de sicariato, extorsión y lesiones graves.

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Desde su alianza con Adam Smith Lucano Cotrina, alias El Jorobado. tejió en el cono norte de Lima una red criminal vinculada a asesinatos y extorsiones, logrando controlar negocios de transporte, seguridad y entretenimiento e incluso tuvo contratos municipales y nexos con otros líderes del crimen organizado.

El Jorobado no necesitó estar en libertad para manejar una organización criminal. Desde una celda en el penal Ancón 1, con acceso a dinero, comunicaciones dirigió extorsiones y estableció conexiones con personajes cercanos al poder local. Su organización fue calificada como una de las más peligrosas del país.

Entre risas y gestos obscenos, el 'Monstruo' reaparece ante el Poder Judicial en su audiencia

lr.pe

A esa mafia perteneció Negro Marín, encarnizado enemigo de Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo.

Las bandas de El Monstruo y El Jorobado libraron una disputa por el control de los paraderos de transporte informal.

Según la Policía, este conflicto derivó en ataques con granadas, atentados y asesinatos selectivos. La orden de Gasparín, uno de los aliados de El Jorobado y Negro Marín fue clara en un audio: recuperar los territorios perdidos frente a ‘Los Injertos del Cono Norte’ que dirigía El Monstruo.

A Marín Morón se le acusa de ser integrante de la organización criminal ‘Los Sanguinarios de la Construcción’, dedicada a la extorsión y asesinato. El Gobierno peruano evalúa ahora su lugar de confinamiento que será determinado por la Junta Calificadora del Instituto Nacional Penitenciario.

Unos opinan que podría ser recluido en la Base Naval del Callao, donde por ahora también se encuentra El Monstruo. Otros señalan que podría ser el Pabellón Especial construido en el penal de Ancón 1 para delincuentes de alta peligrosidad y hay quien que también indican que le correspondería el penal de Challapalca.

OTRAS EXTRADICIONES

Entre tanto, el Consejo de Ministros también aprobó la extradición de otras seis personas a fin que respondan ante la justicia del Perú y Argentina.

Uno de ellos es Mailer Enrique Rebaza Morales, condenado por robo agravado, y de Washington Estrada Almirón, condenado por robo agravado y homicidio calificado, ambos detenidos también en el Reino de España.

Asimismo, se accedió a la extradición activa de Juan Nelson Quispe Ccalla, detenido en la República Italiana, quien es requerido para cumplir una condena por delito de abuso de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir.

El 'Monstruo' pide perdón a PNP y a víctimas durante audiencia por prisión preventiva: "No me creo inocente"

lr.pe

El gobierno también aprobó la extradición activa de Víctor Raúl Orchess Espinoza, detenido en la República Argentina, a fin de ser procesado en el Perú por el delito de extorsión agravada.

Mientras tanto, se aprobó la extradición activa del ciudadano español y francés Vicente Monlleo Vicent, quien es requerido para ser procesado en nuestro país y estaría ubicado en la República Italiana, pues es acusado de ser cabecilla de una organización criminal que en el 2015 pretendía enviar a España 164 kilos de cocaína.

Finalmente, el Consejo de Ministros también accedió a la solicitud de extradición pasiva de Ángel Espinoza Achata, quien es requerido por la República Argentina para ser procesado por la presunta comisión del delito de abuso agravado.

