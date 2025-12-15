Reino Unido sí emitió recomendaciones por la Influenza A H3N2, pero no impuso medidas obligatorias como en la pandemia de la COVID-19

LO FALSO:

El Gobierno del Reino Unido decretó medidas obligatorias similares a las aplicadas durante la pandemia de la COVID-19, como la suspensión de clases, el trabajo remoto y el uso obligatorio de mascarillas.

LO VERDADERO:

UK Health Security Agency (UKHSA), agencia de seguridad sanitaria del Reino Unido, emitió una serie de recomendaciones ante el aumento de casos de la influenza A(H3N2) subclado K, como el uso de cubrebocas.

El primer ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, afirmó que el Gobierno no ha modificado sus directrices sobre el uso de mascarillas, señalando que estas medidas no son obligatorias, sino de aplicación voluntaria.

No existen disposiciones oficiales en el Reino Unido que, a raíz de la epidemia de influenza A(H3N2), obliguen al teletrabajo ni a la suspensión de clases.

En redes sociales circula la versión de que, a raíz de la epidemia de la "supergripe" por influenza A(H3N2) en el Reino Unido, se decretaron medidas obligatorias similares a las de la pandemia de la COVID-19, como la suspensión de clases, el trabajo remoto y el uso obligatorio de mascarillas. Sin embargo, esta versión es falsa, ya que el Reino Unido emitió una serie de recomendaciones que son optativas, no de cumplimiento obligatorio.

La publicación se difundió en la red social Facebook, donde alcanzó más de 5.700 reacciones, 980 comentarios y más de 2.500 compartidos.

Reino Unido no declaró obligatorio el uso de cubrebocas, el teletrabajo y la suspensión de clases presenciales

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica el 4 de diciembre de 2025, en la que advirtió sobre el aumento significativo de la circulación del virus de Influenza A(H3N2) subclado K, en regiones de Europa y Asia durante los últimos meses del año. Este brote fue denominado coloquialmente como la "súper gripe" debido a su intensidad.

La influenza A(H3N2) es una variante del virus de la influenza A. Su aparición se remonta a 1968, cuando provocó la llamada "gripe de Hong Kong", una pandemia dónde se presentó más de 500.00 casos. Desde entonces, ha circulado globalmente como un virus estacional, responsable de epidemias anuales. Estas ocurren principalmente por la deriva antigénica, es decir, mutaciones genéticas constantes que dan origen a nuevas variantes. Estas variantes se agrupan en subclados, siendo el subclado K uno de los más recientes y actualmente predominante.

Cabe destacar que, según la OMS, no existe evidencia de que el subclado K sea más letal que otras variantes de influenza. No obstante, se ha identificado una mayor capacidad de transmisión, lo que podría provocar un rápido aumento de casos, ejercer mayor presión sobre los servicios de salud y situaciones de riesgo para las poblaciones más vulnerables.

Ante el aumento de detección de casos en Reino Unido de la influenza A (H3N2) subclado K y otras enfermedades respiratorias, la UK Health Security Agency (UKHSA), agencia de seguridad sanitaria del Reino Unido, emitió el 2 de diciembre de 2025 una serie de recomendaciones para evitar la propagación de este virus y la saturación del sistema hospitalario:

Vacunarse si es una persona elegible

Quedarse en casa en caso de mostrar malestar

Mantener los espacios ventilados

Mantener una correcta higiene: lavarse las manos frecuentemente, toser con el codo flexionado y limpiar su entorno frecuentemente

Usar mascarillas cuando no se sienta bien o necesite salir.

Respecto a la afirmación de que el uso de mascarillas es obligatorio, sostenida por el post que motivó esta verificación, cabe precisar que, como ya se mencionó, la UKHSA emitió una serie de recomendaciones, pero en ningún momento estableció su uso obligatorio.

Además, el primer ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, afirmó que el Gobierno no ha modificado sus directrices sobre el uso de mascarillas, aunque exhortó a la población a actuar con "sentido común" y a ser "cuidadosos" con las personas vulnerables, ante el aumento de casos de gripe.

Tampoco existen directrices oficiales por parte de la UKHSA ni del Gobierno del Reino Unido que dispongan la obligatoriedad del teletrabajo debido a la epidemia de Influenza A(H3N2) subclado K, como sí ocurrió durante la pandemia de la COVID-19.

Del mismo modo, el Gobierno del Reino Unido no ordenó la suspensión de clases, a diferencia de lo ocurrido durante la pandemia de la COVID-19. No obstante, según medios como la BBC, algunos colegios decidieron interrumpirlas de manera voluntaria.

Situación de Reino Unido frente a la influenza A H3N2

Según datos del NHS (Servicio Nacional de Salud de Reino Unido), citados por The Guardian en una nota publicada el 11 de diciembre de 2025, Gran Bretaña enfrenta un repunte inusual de hospitalizaciones por influenza A(H3N2). En la segunda semana de diciembre, se registraron en promedio 2.660 ingresos diarios por gripe, un aumento respecto a los 1.717 reportados en la semana anterior y la cifra más alta en lo que va de la temporada invernal. En contraste, en el mismo periodo de 2024 hubo 1.861 hospitalizaciones, mientras que en 2023 solo se contabilizaron 402.

Ante este escenario, similar a la situación de otros países de Europa, la OMS instó a los países miembros a mantener la vigilancia y reforzar las medidas preventivas, como la vacunación, con el fin de proteger a las personas adultas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y otros grupos con mayor riesgo de complicaciones. Asimismo, señaló que las vacunas actuales ofrecen protección frente a la hospitalización y los cuadros graves.

Perú se pronuncia sobre la influenza AH3N2

Hasta el cierre de esta verificación, no existen comunicados oficiales que confirmen la presencia de la variante A(H3N2), subclado K, en el Perú. Sin embargo, el Ministerio de Salud (Minsa) informó el 11 de diciembre que el riesgo de brotes en el país es de leve a moderado. En ese mismo comunicado, se anunció la activación del protocolo de vigilancia para detectar y responder oportunamente ante posibles casos, en el contexto del incremento de viajes por fin de año.

Comunicado del Minsa del 11 de diciembre. Fuente: Difusión.

Posteriormente, el 14 de diciembre, el Minsa emitió una alerta epidemiológica a nivel nacional como medida preventiva ante el posible ingreso y diseminación de la influenza A(H3N2) subclado K, el sarampión y otras enfermedades. Esta medida tiene como finalidad reforzar la vigilancia epidemiológica en todo el país.

Comunicado del Minsa del 14 de diciembre de 2025. Fuente: Difusión

Conclusión:

En síntesis, la versión que circula en redes sociales sobre supuestas medidas obligatorias similares a las aplicadas durante la pandemia de la COVID-19 en el Reino Unido —como el uso de mascarillas, el teletrabajo o la suspensión de clases— a raíz del brote de influenza A(H3N2) subclado K es falsa. Si bien se ha registrado un aumento significativo de casos y la agencia estatal UKHSA emitió una serie de recomendaciones sanitarias, no se decretaron medidas obligatorias como el uso de mascarillas, el trabajo remoto o la suspensión de clases. Estas disposiciones son de carácter voluntario, según lo señalado en un comunicado oficial de la UKHSA y en declaraciones del Gobierno británico.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.