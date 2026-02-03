Hidrandina emite comunicado respecto a atentado ocurrido el 30 de enero que dejó un trabajador fallecido | Yolanda Goicochea | La República

Hidrandina emite comunicado respecto a atentado ocurrido el 30 de enero que dejó un trabajador fallecido | Yolanda Goicochea | La República

La empresa Hidrandina se pronunció oficialmente tras los sucesos ocurridos en su sede de la ciudad de Trujillo la tarde del 30 de enero de 2026, cuando el jefe de seguridad atentó contra otros tres funcionarios. Estos hechos vienen siendo materia de investigación por parte de las autoridades.

En su comunicado, la empresa abordó versiones relacionadas con presuntos actos de hostigamiento laboral, así como la situación administrativa de uno de sus colaboradores. Sin embargo, los usuarios rechazaron la versión de la empresa y le exhortaron hacerse cargo de lo ocurrido.

TE RECOMENDAMOS SOCIEDAD DE CORDERO JON TAY Y ZHIHUA YANG | LA CAÍDA DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Hidrandina emite comunicado, pero usuarios lo rechazan y piden hacerse cargo

PUEDES VER: Pelea de trabajadores de Hidrandina por presunto hostigamiento laboral deja un muerto y 3 heridos en Trujillo

Hidrandina se pronuncia

En relación con Miguel Alva Cárdenas, identificado como supervisor de seguridad, Hidrandina aclaró que el trabajador “no fue despedido de la empresa”, sino que se encontraba sujeto a un procedimiento administrativo interno. La empresa reiteró además que considera a sus colaboradores como “el activo más valioso de la organización” y que promueve un entorno laboral basado en el respeto profesional, la integridad y la convivencia adecuada en todos los niveles.

La empresa indicó que “rechaza de manera categórica las afirmaciones relacionadas con presuntos actos de hostigamiento y/o abuso” atribuidos a sus principales funcionarios, señalando que su normativa interna no tolera ese tipo de conductas y exhortando a que la información difundida “se ajuste estrictamente a la verdad”.

Hidrandina afirmó que viene colaborando con las autoridades y brindando la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, y precisó que cualquier actualización oficial será comunicada únicamente a través de sus canales institucionales.

Rechazo ciudadano y críticas

El pronunciamiento de la empresa generó rechazo en un sector de la ciudadanía, especialmente en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el enfoque del mensaje frente a la gravedad de lo ocurrido. “Sres. de Hidrandina, vayan proyectando las indemnizaciones. Sencillamente, transen y eviten escenarios funestos e incluso demandas penales”, comentó un usuario, quien calificó el hecho como una “pésima gestión de personal” y cuestionó la ausencia de protocolos de salud mental y prevención del hostigamiento laboral.

Otro comentario señaló que “un comunicado no dice nada ante una muerte injusta de un trabajador” y acusó a la empresa de buscar deslindar responsabilidades laborales. “Con solo ver el trato que tenemos como clientes cuando presentamos un reclamo, uno se imagina cómo lo hacen con sus trabajadores”, escribió otra persona.

Finalmente, hicieron un pedido a las autoridades para llegar al verdadero origen de la situación. “Un pronunciamiento con el cual piensan limpiar su imagen, cuando solo genera más rechazo. Esperemos que las autoridades investiguen las causas que conllevaron el accionar del trabajador fallecido”, se lee en una de las reacciones difundidas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.