HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Subgerente de ONPE revela quiénes no pueden ser elegidos miembros de mesa y las causales para exonerarse de esta labor

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el proceso de tachas y excusas para los miembros de mesa designados en las Elecciones Generales 2026.

Trabajadores de los organismos del sistema electoral y miembros de las fuerzas del orden no pueden ser miembros de mesa.
Trabajadores de los organismos del sistema electoral y miembros de las fuerzas del orden no pueden ser miembros de mesa. | Foto: Difusión.

Tras el sorteo de miembros de mesa, que se realizó el pasado 29 de enero, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso en marcha el proceso de tachas y excusas, siguiendo el cronograma de las Elecciones Generales 2026. En este contexto, el subgerente de Documentación e Investigación Electoral de la ONPE, Pablo Hartill, explicó para Exitosa qué impedimentos legales y causales permiten a ciertos ciudadanos no asumir esta función obligatoria el día de los comicios.

Entre las personas que están prohibidas de cumplir el rol de miembros de mesa figuran trabajadores de los organismos del sistema electoral —como la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Reniec—, miembros en actividad de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público u autoridades políticas, así como personas que tengan vínculos de parentesco directo con algún candidato, como cónyuges o parejas.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ BLINDA A JERÍ: NO LEVANTARÁ SECRETO DE COMUNICACIONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Asimismo, el funcionario señaló que, luego de finalizar el proceso de tachas, la ONPE publicará en febrero la lista definitiva de miembros de mesa habilitados para la jornada electoral.

PUEDES VER: ONPE abre convocatoria laboral con más de 9.000 plazas y sueldo de S/2.500: cómo postular

lr.pe

Causales para exonerarse y justificarse de ser miembro de mesa

Además de las tachas, la ONPE contempla un sistema de excusas y justificaciones para aquellos ciudadanos que, aun siendo sorteados, no puedan cumplir con esta función por motivos válidos. Según la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859), pueden justificar su presencia las siguientes personas:

  • Paciente de notorio o grave impedimento físico o mental.
  • Necesidad de ausentarse del territorio de la República.
  • Encontrarse en estado de gestación o en periodo de lactancia de niños hasta los dos años de edad cumplidos a la fecha de la elección.
  • Mayor de 65 años.
  • Presentar alguna de las incompatibilidades señaladas en el artículo 57 de la Ley 26859, referidas a impedimentos para ser miembro de las mesas de sufragio.

“Podría ser una madre gestante que ha sido sorteada y quiere excusarse de la labor de ser miembro de mesa; también hay ciertas causales que se aplican, como ser bombero”, agregó Pablo Hartill.

No obstante, el subgerente aclaró que vivir o trabajar fuera de la jurisdicción donde uno fue asignado no constituye un motivo válido si el ciudadano no actualizó previamente su domicilio en el DNI, dado que el padrón electoral cerró el 14 de octubre del año pasado.

Por otro lado, existe una etapa de justificación posterior a las elecciones, destinada a quienes no pudieron acudir el día de la votación por causas sobrevenidas, principalmente relacionadas con la salud o con el cuidado de personas dependientes, como adultos mayores que requieren atención continua. Este trámite debe realizarse dentro de los días hábiles posteriores al proceso electoral.

Finalmente, la ONPE recordó que la mesa de votación está integrada por nueve ciudadanos —tres titulares y seis suplentes—, todos los cuales deben presentarse para la instalación. En caso de inasistencia injustificada, incluso si la mesa llega a instalarse, el miembro que no haya firmado el acta será sancionado con una multa de S/ 275.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
ONPE abre convocatoria laboral con más de 9.000 plazas y sueldo de S/2.500: cómo postular

ONPE abre convocatoria laboral con más de 9.000 plazas y sueldo de S/2.500: cómo postular

LEER MÁS
Elecciones 2026: LINK oficial ONPE para saber si soy miembro de mesa

Elecciones 2026: LINK oficial ONPE para saber si soy miembro de mesa

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿en qué casos puedo excusarme de ser miembro de mesa? Esto dice la ONPE

Elecciones 2026: ¿en qué casos puedo excusarme de ser miembro de mesa? Esto dice la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Volcán Misti registra descenso de lodo volcánico y activa alerta en quebrada de Arequipa: IGP recomienda a la población mantenerse alejada

Volcán Misti registra descenso de lodo volcánico y activa alerta en quebrada de Arequipa: IGP recomienda a la población mantenerse alejada

LEER MÁS
Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

LEER MÁS
Fuerte incendio consume vehículo en grifo Pecsa en Surco: bomberos envían unidades

Fuerte incendio consume vehículo en grifo Pecsa en Surco: bomberos envían unidades

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Sociedad

Intervienen a ciudadano chino con S/100.000 en Iquitos: sería parte de ‘Los Depredadores del Oriente’

¿Volverá el Corredor Verde? Acuerdo entre concesionarios y ATU reabriría la ruta entre el Centro de Lima y San Miguel

Trasladan a Lima a Keysi Salvatierra, pareja alias ‘Jhonsson’, cabecilla de la banda criminal Los Pulpos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025