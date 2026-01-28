Consulta online si tu DNI ya está disponible para recoger en Reniec
La plataforma muestra cinco estados del trámite, desde "iniciado" hasta "entregado". Reniec también ofrece la lista de oficinas y horarios de atención durante enero de 2026.
Los ciudadanos que realizaron trámites ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), como la renovación o el duplicado del Documento Nacional de Identidad (DNI), ya pueden verificar si su documento fue impreso y si se encuentra disponible para su recojo.
Para conocer el estado del trámite, Reniec pone a disposición una consulta online a través de su plataforma oficial. Antes de acudir a una sede, los usuarios deben revisar el avance del proceso y confirmar los horarios de atención de la oficina que eligieron al momento de realizar la gestión.
¿Cuál es el proceso para consultar si tu DNI está disponible para recoger?
El procedimiento es sencillo: el ciudadano debe ingresar a la web de Reniec, elegir la opción de consulta por número de DNI o por número de solicitud, registrar el dato correspondiente y hacer clic en “consultar”. El sistema mostrará información como el nombre completo del solicitante, la fecha del trámite, la sede seleccionada y el estado actual del documento.
La plataforma detalla cinco posibles estados del trámite. Cuando figura como “iniciado”, significa que la solicitud fue registrada recientemente. En la etapa “en proceso”, el DNI atraviesa distintas fases de elaboración, con un porcentaje de avance visible. Si aparece como “en agencia”, el documento ya fue impreso y se encuentra listo en el centro de atención elegido. En caso de figurar como “observado”, el ciudadano deberá comunicarse con Reniec para subsanar alguna irregularidad. Finalmente, el estado “entregado” confirma que el DNI ya fue recogido.
Asimismo, la entidad difundió la relación de oficinas habilitadas y sus horarios de atención en todas las regiones del país durante enero de 2026. La institución precisa que el DNI azul continúa siendo válido para trámites administrativos y procesos electorales, siempre que se encuentre vigente.
