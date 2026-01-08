HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Comensales capturan a delincuente tras asalto a restaurante en Piura

Policías hallaron en su poder un arma de fuego. Vecinos exigen incrementar la seguridad en la zona.

El hecho delictivo ocurrió la noche del miércoles 7 de enero. Foto: Maribel Mendo, La República
El hecho delictivo ocurrió la noche del miércoles 7 de enero. Foto: Maribel Mendo, La República

Cansados de la inseguridad ciudadana, un grupo de comensales logró capturar a un sujeto que minutos antes había asaltado en un restaurante de Piura. El detenido pertenecería a la banda criminal Los lobos de Castilla.

La noche del último miércoles, dos sujetos armados irrumpieron en el restaurante El Bijao, ubicado en la urbanización Santa Ana, para despojar a los comensales de sus pertenencias. Sin embargo, cuando pretendían huir, fueron sorprendidos por sus víctimas, quienes se armaron de valor y lograron retener a uno de los malhechores.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ DOMINGO PÉREZ FUERA DE LAVA JATO Y FUERZA POPULAR INVESTIGADA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Tras ser alertados por la población, personal de la PNP llegó a la zona y logró identificar al presunto delincuente como Saul Alexander R.M. (36), quien sería miembro de la banda criminal Los Lobos de Castilla.

Al respecto, el jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Daniel Jares, detalló que se le encontró un revolver abastecido, por lo que fue inmediatamente trasladado hasta la sede de la Divincri, donde continuará siendo investigado. "Es un peligroso delincuente que, gracias a la colaboración de los vecinos, ha sido capturado, detenido y consultado", manifestó.

Los vecinos, indignados por el hecho, insistieron en el pedido de mayor presencia policial, sobre todo porque en la zona se ha incrementado el comercio. "Robo tras robo, queremos más policías en las calles, nos da mucho miedo vivir así", precisó uno de los moradores.

PUEDES VER: Cocinero ofrece S/500 a adulta mayor por su chanchito en Piura, pero se niega a venderlo: "Es mi niñita"

lr.pe

Dinoes y Fuerzas Armadas intervendrán en Piura

Ante ello, el general Jares anunció que se aumentarán de 3 a 5 los operativos diarios, principalmente los que corresponden a control territorial. Este se desarrollará desde las 7:00 p.m. hasta las 7:00 a.m. en las provincias Piura y Sullana.

Asimismo, la autoridad policial informó que, en los próximos días, llegará un contingente de 60 efectivos de la Dinoes que contribuirán en los operativos e intensificarán su presencia en los puntos críticos de la ciudad. Además, está a la espera de que le confirmen cuántos miembros de las Fuerzas Armadas se sumarán a los operativos.

Notas relacionadas
Cocinero ofrece S/500 a adulta mayor por su chanchito en Piura, pero se niega a venderlo: "Es mi niñita"

Cocinero ofrece S/500 a adulta mayor por su chanchito en Piura, pero se niega a venderlo: "Es mi niñita"

LEER MÁS
CORESEC coordina acciones a favor de la seguridad ciudadana en la región

CORESEC coordina acciones a favor de la seguridad ciudadana en la región

LEER MÁS
Jefe de la ODANC Piura exhorta a denunciar actos de corrupción

Jefe de la ODANC Piura exhorta a denunciar actos de corrupción

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
Temblor en Arequipa: sismo de magnitud 4,2 se sintió en Islay, según IGP

Temblor en Arequipa: sismo de magnitud 4,2 se sintió en Islay, según IGP

LEER MÁS
EsSalud pagó más de S/900 mil en sueldos y pensiones a personas fallecidas, advierte Contraloría

EsSalud pagó más de S/900 mil en sueldos y pensiones a personas fallecidas, advierte Contraloría

LEER MÁS
Asesinan a conductor de una combi en Comas: policía de civil abatió al sicario tras una persecución

Asesinan a conductor de una combi en Comas: policía de civil abatió al sicario tras una persecución

LEER MÁS
Basura desborda calles de Carabayllo: gobierno da siete días al municipio para plan de acción ante riesgo sanitario

Basura desborda calles de Carabayllo: gobierno da siete días al municipio para plan de acción ante riesgo sanitario

LEER MÁS
Trámite gratuito de DNI electrónico en enero: Reniec informa sedes y requisitos

Trámite gratuito de DNI electrónico en enero: Reniec informa sedes y requisitos

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Radiación UV con niveles altos y muy altos en Lima: Senamhi advierte cuáles son los distritos que se verán más afectados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Rafael López Aliaga: JEE declara inadmisible apelación contra tacha a fórmula presidencial de Renovación Popular

Sociedad

Radiación UV con niveles altos y muy altos en Lima: Senamhi advierte cuáles son los distritos que se verán más afectados

¿Qué talleres gratuitos hay en Lima este verano 2026 para niños y jóvenes?

Cierran tramo de la av. Nicolás Ayllón en Ate: conoce las rutas de desvíos para autos particulares y transporte público por 8 meses

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Rafael López Aliaga: JEE declara inadmisible apelación contra tacha a fórmula presidencial de Renovación Popular

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025