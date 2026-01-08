Comensales capturan a delincuente tras asalto a restaurante en Piura

Cansados de la inseguridad ciudadana, un grupo de comensales logró capturar a un sujeto que minutos antes había asaltado en un restaurante de Piura. El detenido pertenecería a la banda criminal Los lobos de Castilla.

La noche del último miércoles, dos sujetos armados irrumpieron en el restaurante El Bijao, ubicado en la urbanización Santa Ana, para despojar a los comensales de sus pertenencias. Sin embargo, cuando pretendían huir, fueron sorprendidos por sus víctimas, quienes se armaron de valor y lograron retener a uno de los malhechores.

Tras ser alertados por la población, personal de la PNP llegó a la zona y logró identificar al presunto delincuente como Saul Alexander R.M. (36), quien sería miembro de la banda criminal Los Lobos de Castilla.

Al respecto, el jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Daniel Jares, detalló que se le encontró un revolver abastecido, por lo que fue inmediatamente trasladado hasta la sede de la Divincri, donde continuará siendo investigado. "Es un peligroso delincuente que, gracias a la colaboración de los vecinos, ha sido capturado, detenido y consultado", manifestó.

Los vecinos, indignados por el hecho, insistieron en el pedido de mayor presencia policial, sobre todo porque en la zona se ha incrementado el comercio. "Robo tras robo, queremos más policías en las calles, nos da mucho miedo vivir así", precisó uno de los moradores.

Dinoes y Fuerzas Armadas intervendrán en Piura

Ante ello, el general Jares anunció que se aumentarán de 3 a 5 los operativos diarios, principalmente los que corresponden a control territorial. Este se desarrollará desde las 7:00 p.m. hasta las 7:00 a.m. en las provincias Piura y Sullana.

Asimismo, la autoridad policial informó que, en los próximos días, llegará un contingente de 60 efectivos de la Dinoes que contribuirán en los operativos e intensificarán su presencia en los puntos críticos de la ciudad. Además, está a la espera de que le confirmen cuántos miembros de las Fuerzas Armadas se sumarán a los operativos.