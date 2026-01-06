HOYSuscripcion LR Focus

Piura: incautan 39 kilos de cocaína escondida en embarcación proveniente de Colombia

La intervención se realizó el 4 de enero por la Policía Antidrogas, el Ministerio Público y la DICAPI, tras recibir información sobre el cargamento ilícito. La droga fue encontrada en una estructura metálica de la nave “LEONIDAS Z”.

Piura: incautan 39 kilos de cocaína escondida en embarcación proveniente de Colombia
Piura: incautan 39 kilos de cocaína escondida en embarcación proveniente de Colombia | Foto: Difusión.

En un operativo conjunto, la Policía Antidrogas, el Ministerio Público y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) incautaron más de 39 kilogramos de alcaloide de cocaína que se encontraban ocultos en una embarcación procedente de Colombia, la cual arribó al puerto de Paita, en la región Piura. Según informaron las autoridades, la droga estaba escondida en una estructura metálica adosada al casco de la nave mercante LEONIDAS Z.

La intervención se realizó la tarde del domingo 4 de enero, luego de que las autoridades accedieran a información proporcionada por una fuente anónima, que alertó sobre el cargamento ilícito.

Durante la inspección de la embarcación, los agentes hallaron una estructura rectangular de color naranja en la parte posterior, donde se encontraron 30 paquetes tipo ladrillo con un peso superior a los 39 kilos. A pesar del hallazgo, no se registraron detenidos, y la droga fue puesta a disposición de las autoridades competentes en presencia del fiscal de turno.

Autoridades incautaron 39 kilos de cocaína.

Autoridades incautaron 39 kilos de cocaína.

Caso similar en Amazonas

El pasado 16 de diciembre de 2025 se reportó un hecho similar a la altura del frontis de la Comisaría Rural de El Muyo, distrito de Aramango, provincia de Bagua, en Amazonas, cuando personal policial intervino una camioneta Toyota sin placa de rodaje, que iba en la dirección de Nieva a Bagua, la cual era conducida por Ysaul Zurita.

En el asiento posterior se encontró una caja de cartón, que en su interior contenía 16 bolsas con una sustancia de color parduzco, con peso bruto total de 10.234 kilogramos de alcaloide de cocaína. Según información preliminar, Marco Cercado, quien también iba a bordo del vehículo, cumplía la función de liebre, que consistía en brindar información sobre los operativos y controles policiales.

El 5 de enero, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (FETID) de dicha ciudad, logró que el Poder Judicial apruebe la prisión preventiva por nueve meses contra ambos acusados, a quienes se les investiga por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado.

