Sociedad

Caen dos bandas criminales de tráfico de droga tras megaoperativo en Chorrillos

Los integrantes de las bandas criminales Los Bravos de la Garza de Villa y Los Paseros de Costa fueron detenidos con drogas y equipos celulares.

Las bandas criminales fueron detenidas con más de 1400 bolsas de drogas en Chorrillos.
Las bandas criminales fueron detenidas con más de 1400 bolsas de drogas en Chorrillos. | Foto: Mininter

Dos bandas criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas en Chorrillos fueron capturadas tras un megaoperativo de la Policía Nacional del Perú (PNP). Cuatro integrantes fueron intervenidos con más de 1400 envoltorios de pasta básica de cocaína.

El operativo contra la criminalidad contó con un despliegue de más de 300 efectivos policiales, 20 integrantes del Ejército y personal del serenazgo local y abarcó las zonas más críticas del distrito.

Las bandas criminales tenían en su poder decenas de paquetes de droga. Foto: Mininter

Las bandas criminales tenían en su poder decenas de paquetes de droga. Foto: Mininter

Aprueban protocolos de Justicia Terapéutica con Enfoque Restaurativo en Perú para delitos cometidos por menores

lr.pe

Dos bandas criminales caen en Chorrillos por tráfico ilícito de drogas

Los integrantes de la banda criminal Los Bravos de la Garza de Villa fueron detenidos en la jurisdicción de Mateo Pumacahua. Los intervenidos trasladaban 1040 paquetes de drogas a bordo de un auto que fue reportado como robado. Ambos vendedores de drogas fueron identificados como Efraín Janampa (41) y Carlos Hurtado (28).

Asimismo, la red criminal Los Paseros de Costa fueron abatidos por el Grupo Terna y en su poder se encontraron cerca de 500 envoltorios de pasta básica de cocaina y varios equipos celulares. Los integrantes arrestados son Gustavo Jiménez (35) y Luis Mendoza (42).

Durante el megaoperativo también se llevó a cabo una amplia operación de control territorial. La PNP detuvo a varias personas en flagrancia delictiva y se realizaron 20 infracciones a conductores sin licencia de conducir, en estado de ebriedad y con sustancias ilícitas.

