Enfrentamientos en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía (UNIA) de Ucayali se desatan tras la designación del nuevo rector interino, Hernán Ávila Morales. | UNIA

La noche del viernes 19 de diciembre, la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía (UNIA), de Ucayali, que alberga a universitarios pertenecientes a más de 20 pueblos originarios, se convirtió en un nuevo escenario de disputa, tras registrarse enfrentamientos entre quienes apoyan al rector interino, Hernán Ávila Morales —designación acreditada mediante Resolución del Consejo Directivo de la Sunedu—, y los seguidores del destituido Juan López Ruiz, quien fue separado del cargo por presuntas infracciones a la Ley Universitaria.

En los videos difundidos a través de las redes oficiales de la casa de estudios, se responsabiliza a Ávila Morales por los altercados registrados y por los daños a la propiedad que se evidencian en las imágenes. Según dichas publicaciones, estos hechos se habrían producido tras el ingreso irregular del mencionado y de un grupo de personas al campus universitario.

No obstante, esta versión es cuestionada por la defensa legal de rector interino. Su abogado, Abraham Ávila, declaró a La República que lo difundido por la universidad no corresponde a la versión completa de los hechos. "Varias personas han sido contratadas por esta persona [Juan López Ruiz] o por individuos de su entorno, para ingresar al lugar en el que se encontraba el señor Hernán, junto a docentes, estudiantes y personal administrativo (...) utilizando palos, piedras, fragmentos de sillas y otros objetos contundentes, atacaron la oficina", mencionó.

UNIA defiente a Juan López Ruiz, quien fue separado del cargo por presuntas infracciones a la Ley Universitaria. Rechazan postura de Sunedu.

Resolución de Sunedu es desconocida para la UNIA

De acuerdo con la Resolución N.° 028-2025-SUNEDU-CD, emitida el 25 de noviembre de 2025, Sunedu encargó el rectorado interino de la UNIA a Hernán Ávila Morales, quien se encontraba inscrito como vicerrector académico titular en el Registro de Datos de Autoridades de dicha entidad. La resolución también ordenó la separación temporal del entonces rector Juan López Ruiz, como medida preventiva, hasta la conclusión de un procedimiento administrativo en curso.

No obstante, alrededor de las 10:30 de la noche, un grupo de personas que, de acuerdo con la defensa, estaría vinculado al exrector Juan López Ruiz, ingresó al recinto e inició los ataques. Como consecuencia, varios integrantes de la comunidad universitaria resultaron heridos, entre ellos el propio Ávila Morales, quien tuvo que ser suturado en la cabeza, así como docentes y estudiantes.

La defensa legal denunció además que algunas estudiantes indígenas fueron perseguidas hasta los albergues universitarios, donde se habrían producido agresiones físicas y el robo de pertenencias personales. Asimismo, la profesora Yulisa Orrego resultó herida durante los incidentes, incluso fue víctima de tocamientos indebidos. Acudió a un Centro de Emergencia Mujer (CEM) para formalizar la denuncia correspondiente.

"Juan López Ruiz habría contratado a cerca de 40 personas, quienes ingresaron de manera violenta, destruyeron instalaciones y agredieron a quienes nos encontrábamos en el lugar. Nosotros nos encontrábamos de manera pacífica", relató Orrego en diálogo con este medio.

Problemas del comedor universitario durante la gestión de Juan López Ruiz

A la crisis por el rectorado se suman cuestionamientos a la gestión del exrector Juan López Ruiz, entre ellos, los problemas registrados en el comedor universitario de la UNIA. Durante su administración, estudiantes denunciaron deficiencias en el servicio alimentario, falta de continuidad en la atención y presuntas irregularidades en la gestión de recursos destinados a este beneficio esencial, especialmente para alumnos de comunidades indígenas que dependen del comedor para su permanencia en la universidad.

Estas deficiencias motivaron protestas y tomas del campus en distintos momentos del año, en las que los estudiantes exigieron mejores condiciones de alimentación, transparencia en la administración y respeto a sus derechos básicos. Según versiones recogidas en la universidad, el comedor universitario habría sido uno de los principales focos de malestar estudiantil, en un contexto más amplio de denuncias por una gestión administrativa considerada ineficiente, respaldada —según la defensa legal del rector interino— por informes de la Contraloría y procesos judiciales en curso contra Juan López Ruiz.

