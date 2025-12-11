Corte de luz en Cusco por Electro Sur Este: 6 distritos afectados este 12 y 13 de diciembre

La empresa distribuidora de energía Electro Sur Este informó que este viernes 12 y sábado 13 de diciembre se efectuarán cortes de luz en Cusco en horarios específicos, por lo que recomendó a la ciudadanía a tomar sus precauciones. Las interrupciones en el suministro eléctrico se deben a trabajos de mantenimiento, reforzamiento y renovación de instalaciones eléctricas.

Corte de luz en Cusco: zonas y horarios afectados

Viernes 12 de diciembre: distrito de Pomacanchi

TE RECOMENDAMOS BANCADA DE LÓPEZ ALIAGA CONTRA LOS CUIDADOS PALIATIVOS | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

El distrito de Pomacanchi ,en la provincia de Acomayo, tendrá corte de luz este viernes 12 de diciembre desde las 10.00 a. m. hasta las 3.00 p. m. Estas son las zonas afectadas: Toccorani, Santa Ana,Santa Lucia, Sañopaqui Chuñopampa, Sauccapampa y zonas aledañas.

PUEDES VER: Trágico accidente de tránsito deja al menos 5 fallecidos y más de 20 heridos en carretera Espinar en Cusco

Viernes 12 de diciembre: distrito de San Jerónimo

El distrito de San Jerónimo, en la provincia de Cusco, tendrá corte de luz este viernes 12 de diciembre desde las 10.00 a. m. hasta las 4.00 p. m. Estas son las zonas afectadas: Comunidad de Uspabamba, Comunidad de Soncco, Comunidad de Conchacalla, Comunidad de Collparo, Comunidad de Ccachupata, Comunidad de Pumahuanca, Plásticos Callañaupa – Comunidad de Collparo.

Sábado 13 de diciembre: distrito de Wanchaq

El distrito de Wanchaq, en la provincia de Cusco, tendrá corte de luz este sábado 13 de diciembre desde las 7.00 a. m. hasta las 9.30 a. m. Estas son las zonas afectadas: Av. Pachacútec (entre Av. Tullumayo y Calle Tacna), Av. Huáscar (entre Av. Huáscar y Av. Pachacútec), Av. Manco Cápac (entre Av. Huáscar y Av. Huayna Cápac), Av. Tullumayo (entre Av. Garcilaso y Av. Pachacútec), Av. Huayna Ccapac (entre Av. Pachacútec y Av. Manco Cápac), Av. Manco Inca, Centro Artesanal Cusco Perú, Belmond Hotels S.A. (Av. Pachacutec), América Móvil Perú S.A.C. (Av. Huayna Ccapac N°300 y 302), Estación Perú Rail S.A. (Av. Pachacutec), Hotel Hampton (Av. Tullumayu).

Sábado 13 de diciembre: distrito de Quiquijana

El distrito de Quiquijana, en la provincia de Quispicanchi, tendrá corte de luz este sábado 13 de diciembre desde las 6.00 a. m. hasta las 7.00 a. m. Estas son las zonas afectadas: Huaraypata, Accopata, San Jose, Tinccoc, Casapampa,Pataquehuar, Huaylla Huaylla, Urinccoscco, Callqui, Cera Cera, Huayrapata, Quemporay, Sachac, Callacunca, Mayuhuasi, Callatiac, Puccacocha, Antisuyo, Llampa, Ttio, Quiquijana, Urinccoscco, Qquehuar y zonas aledañas.

Sábado 13 de diciembre: distrito de Cusipata

El distrito de Cusipata, en la provincia de Quispicanchi, tendrá corte de luz este sábado 13 de diciembre desde las 6.00 a. m. hasta las 7.00 a. m. Estas son las zonas afectadas: Cusipata, Paucarpata, Tintinco, Parupucyo, Patacolca, Huancane, Chillihuani, Yanampampa, Moccoraisi, Antapallpa, Yaucat, Ccayccapugio, Tunecpampa y zonas aledañas.

Sábado 13 de diciembre: distrito de Checacupe

El distrito de Checacupe , en la provincia de Canchis, tendrá corte de luz este sábado 13 de diciembre desde las 6.00 a. m. hasta las 7.00 a. m. Estas son las zonas afectadas: Chuquicahuana, Miskiuniyoc, Occobamba, Vista Alegre, Yanama y zonas aledañas.