Corte de luz en Cusco por Electro Sur Este: 6 distritos afectados este 12 y 13 de diciembre
Trabajos de mantenimiento de redes Electro Sur Este afectarán a diversas zonas de la ciudad de Cusco. Sin embargo, instó a la ciudadanía a tomar sus precauciones.
- Talento en Carabayllo: escolares ingresan a la UNI y consiguen vacante única en Ingeniería Aeroespacial
- Universidad San Marcos se declara en emergencia ante recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones
La empresa distribuidora de energía Electro Sur Este informó que este viernes 12 y sábado 13 de diciembre se efectuarán cortes de luz en Cusco en horarios específicos, por lo que recomendó a la ciudadanía a tomar sus precauciones. Las interrupciones en el suministro eléctrico se deben a trabajos de mantenimiento, reforzamiento y renovación de instalaciones eléctricas.
Corte de luz en Cusco: zonas y horarios afectados
Viernes 12 de diciembre: distrito de Pomacanchi
TE RECOMENDAMOS
BANCADA DE LÓPEZ ALIAGA CONTRA LOS CUIDADOS PALIATIVOS | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
El distrito de Pomacanchi ,en la provincia de Acomayo, tendrá corte de luz este viernes 12 de diciembre desde las 10.00 a. m. hasta las 3.00 p. m. Estas son las zonas afectadas: Toccorani, Santa Ana,Santa Lucia, Sañopaqui Chuñopampa, Sauccapampa y zonas aledañas.
PUEDES VER: Trágico accidente de tránsito deja al menos 5 fallecidos y más de 20 heridos en carretera Espinar en Cusco
Viernes 12 de diciembre: distrito de San Jerónimo
El distrito de San Jerónimo, en la provincia de Cusco, tendrá corte de luz este viernes 12 de diciembre desde las 10.00 a. m. hasta las 4.00 p. m. Estas son las zonas afectadas: Comunidad de Uspabamba, Comunidad de Soncco, Comunidad de Conchacalla, Comunidad de Collparo, Comunidad de Ccachupata, Comunidad de Pumahuanca, Plásticos Callañaupa – Comunidad de Collparo.
Sábado 13 de diciembre: distrito de Wanchaq
El distrito de Wanchaq, en la provincia de Cusco, tendrá corte de luz este sábado 13 de diciembre desde las 7.00 a. m. hasta las 9.30 a. m. Estas son las zonas afectadas: Av. Pachacútec (entre Av. Tullumayo y Calle Tacna), Av. Huáscar (entre Av. Huáscar y Av. Pachacútec), Av. Manco Cápac (entre Av. Huáscar y Av. Huayna Cápac), Av. Tullumayo (entre Av. Garcilaso y Av. Pachacútec), Av. Huayna Ccapac (entre Av. Pachacútec y Av. Manco Cápac), Av. Manco Inca, Centro Artesanal Cusco Perú, Belmond Hotels S.A. (Av. Pachacutec), América Móvil Perú S.A.C. (Av. Huayna Ccapac N°300 y 302), Estación Perú Rail S.A. (Av. Pachacutec), Hotel Hampton (Av. Tullumayu).
Sábado 13 de diciembre: distrito de Quiquijana
El distrito de Quiquijana, en la provincia de Quispicanchi, tendrá corte de luz este sábado 13 de diciembre desde las 6.00 a. m. hasta las 7.00 a. m. Estas son las zonas afectadas: Huaraypata, Accopata, San Jose, Tinccoc, Casapampa,Pataquehuar, Huaylla Huaylla, Urinccoscco, Callqui, Cera Cera, Huayrapata, Quemporay, Sachac, Callacunca, Mayuhuasi, Callatiac, Puccacocha, Antisuyo, Llampa, Ttio, Quiquijana, Urinccoscco, Qquehuar y zonas aledañas.
Sábado 13 de diciembre: distrito de Cusipata
El distrito de Cusipata, en la provincia de Quispicanchi, tendrá corte de luz este sábado 13 de diciembre desde las 6.00 a. m. hasta las 7.00 a. m. Estas son las zonas afectadas: Cusipata, Paucarpata, Tintinco, Parupucyo, Patacolca, Huancane, Chillihuani, Yanampampa, Moccoraisi, Antapallpa, Yaucat, Ccayccapugio, Tunecpampa y zonas aledañas.
Sábado 13 de diciembre: distrito de Checacupe
El distrito de Checacupe , en la provincia de Canchis, tendrá corte de luz este sábado 13 de diciembre desde las 6.00 a. m. hasta las 7.00 a. m. Estas son las zonas afectadas: Chuquicahuana, Miskiuniyoc, Occobamba, Vista Alegre, Yanama y zonas aledañas.