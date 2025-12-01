Cortes de luz en Arequipa son anunciados por SEAL. | Foto: composición de Gerson Cardoso/La República/Andina

Cortes de luz en Arequipa son anunciados por SEAL. | Foto: composición de Gerson Cardoso/La República/Andina

Cortes de luz programados desde este martes 2 al viernes 5 de diciembre en Arequipa fueron informados por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL). La medida se concretará en diferentes zonas de los distritos de dicha región. La suspensión del servicio de electricidad responde a los trabajos de mantenimiento, instalación de sistemas de medición y diversas acciones que realizará dicha compañía.

En esta nota de La República, te compartimos las zonas, horarios y distritos donde habrá corte de luz esta semana.

Corte de luz en Arequipa: ¿qué zonas se verán afectadas?

Provincia de Castilla : distrito de Aplao, Huancarqui, Uraca, Machaguay, Tipan, Uñon y Viraco

: distrito de Aplao, Huancarqui, Uraca, Machaguay, Tipan, Uñon y Viraco Provincia de Camaná : distrito de José María Quimper.

: distrito de José María Quimper. Provincia de Caylloma: distrito de Majes.

Cortes de luz, martes 2 de diciembre: horarios y zonas

Aplao, Huancarqui, Uraca en Castilla tienen un corte de luz programado desde las 6.00 a. m.

Corte de luz en Arequipa. Foto: SEAL

Cortes de luz, miércoles 3 de diciembre: horarios y zonas

Machaguay, Tipan, Uñon y Viraco en Castilla tienen un corte de luz programado desde las 6.00 a. m. Así también, el distrito de José María Quimper en Camaná tendrá restricción del servicio desde las 9.00 a. m.

Cortes de luz, viernes 5 de diciembre: horarios y zonas

Majes en Caylloma tienen un corte de luz programado desde las 8.00 a. m.