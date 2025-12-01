Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas del martes 2 al viernes 5 de diciembre
La suspensión del servicio de energía eléctrica en varias zonas de Arequipa fue anunciada por SEAL. ¿Quiénes serán los afectados y en qué horarios se aplicarán?
Cortes de luz programados desde este martes 2 al viernes 5 de diciembre en Arequipa fueron informados por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL). La medida se concretará en diferentes zonas de los distritos de dicha región. La suspensión del servicio de electricidad responde a los trabajos de mantenimiento, instalación de sistemas de medición y diversas acciones que realizará dicha compañía.
En esta nota de La República, te compartimos las zonas, horarios y distritos donde habrá corte de luz esta semana.
Corte de luz en Arequipa: ¿qué zonas se verán afectadas?
- Provincia de Castilla: distrito de Aplao, Huancarqui, Uraca, Machaguay, Tipan, Uñon y Viraco
- Provincia de Camaná: distrito de José María Quimper.
- Provincia de Caylloma: distrito de Majes.
Cortes de luz, martes 2 de diciembre: horarios y zonas
Aplao, Huancarqui, Uraca en Castilla tienen un corte de luz programado desde las 6.00 a. m.
Corte de luz en Arequipa. Foto: SEAL
Cortes de luz, miércoles 3 de diciembre: horarios y zonas
Machaguay, Tipan, Uñon y Viraco en Castilla tienen un corte de luz programado desde las 6.00 a. m. Así también, el distrito de José María Quimper en Camaná tendrá restricción del servicio desde las 9.00 a. m.
Corte de luz en Arequipa. Foto: SEAL
Corte de luz en Arequipa. Foto: SEAL
Cortes de luz, viernes 5 de diciembre: horarios y zonas
Majes en Caylloma tienen un corte de luz programado desde las 8.00 a. m.
Corte de luz en Arequipa. Foto: SEAL