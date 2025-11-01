HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Miles de fieles acompañaron al Señor de los Milagros en su último recorrido en Lima

En su sexto y último recorrido, la santa imagen del Señor de los Milagros congregó a miles de fieles hoy 1 de noviembre en el Centro de Lima.

Las calles de Lima despidieron al Señor de los Milagros este sábado 1 de noviembre. Foto: Difusión.
Las calles de Lima despidieron al Señor de los Milagros este sábado 1 de noviembre. Foto: Difusión.

Entre cánticos, plegarias y oraciones, el sexto y último recorrido de la santa imagen del Señor de los Milagros congregó a miles de fieles hoy 1 de noviembre en el Centro de Lima. El Cristo Moreno inició su salida del Santuario de Las Nazarenas a las 12:00 del medio día, luego continúo por la avenida Tacna, en los jirones Callao, Chancay y por la avenida Emancipación.

"Con espíritu de fe y recogimiento anunciamos el recorrido procesional de despedida de nuestro Divino Patrón, el Señor de los Milagros de Nazarenas, que se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre del presente año 2025", comunicó la Hermandad organizadora antes de iniciado el evento.

Cardenal de Lima presente en el último recorrido

Cientos de devotos se reunieron para realizar sus plegarias frente a la sagrada imagen, que con profunda fe y recogimiento, recorre todos los años las calles limeñas.

El cardenal de Lima, Carlos Castillo Mattasoglio, también estuvo presente durante la última misa que acompaña la procesión. "Vivimos en una época de mucha irresponsabilidad. En donde todo el mundo quiere mandar y opinar. Eso es perjudicial porque la vida es aprender a caminar juntos como lo hemos hecho. A ponernos de acuerdo a apreciarnos y formar una comunidad. Ese es el sentido de hermandad que hemos anunciado al mundo este año", sostuvo.

Asimismo, mientras sonaban las campanillas, el desplazamiento del Cristo de Pachacamilla estuvo acompañado por quienes cargaron el anda, la cual pesa entre 900 y 990 kilos, durante largas horas. Los creyentes siguieron el recorrido entre cánticos y oraciones. Para muchos fieles, este último recorrido no representa una despedida, sino una promesa de reencuentro y de renovación de la fe para el próximo año.

Último recorrido de la procesión del Señor de los Milagros hoy en el Día de los Santos. Foto: John Reyes/ La República.

Último recorrido de la procesión del Señor de los Milagros hoy en el Día de los Santos. Foto: John Reyes/ La República.

Calles cerradas por el recorrido de la santa imagen

Las calles de Lima despidieron al Señor de los Milagros que terminó su recorrido en el mismo lugar de inicio: el Monasterio de Las Nazarenas, donde la imagen será permanecerá hasta las celebraciones del próximo año.

En ese sentido, se cerró temporalmente la avenida Tacna con el fin de facilitar el tránsito de los asistentes a la procesión. Con su retorno al sagrado recinto, el Cristo de Pachacamilla culmina así sus recorridos del año 2025.

