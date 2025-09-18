HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Coordinan acciones para implementar Unidad de Flagrancia de Huancayo

Durante la reunión, se presentaron los espacios asignados y se revisaron los planos para la nueva unidad, que se ubicará en el Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín.

La Unidad Piloto de Flagrancia busca procesar delitos como robos y violencia en un plazo de 72 horas. Fuente: Difusión.
La Unidad Piloto de Flagrancia busca procesar delitos como robos y violencia en un plazo de 72 horas. Fuente: Difusión.

Los máximos representantes de las instituciones del sistema de administración de justicia (Poder Judicial, Ministerio Público, Policía, y Defensoría Pública), acompañados de los técnicos y especialistas, sostuvieron una reunión de coordinación ante la implementación de la Unidad Piloto de Flagrancia en la provincia de Huancayo, distrito judicial de Junín.

Como parte de la reunión, los participantes a la reunión conocieron los espacios a habilitarse para cada institución, en el sótano de prolongación Cusco N°790, sede del Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín. De igual manera, el arquitecto de la Corte Junín presentó los planos de ubicación, diseño, modelo y lineamientos previamente establecidos.

Cabe señalar que, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió la Resolución Administrativa N°3232-2025-CE-PJ, a través del cual dispone, en su artículo primero, la creación de la Unidad Piloto de Flagrancia Delictiva en el distrito judicial de Junín, a partir de noviembre del presente año.

En la unidad piloto, donde trabajarán juntos y de manera rápida se proyecta que se procesarán en 72 horas un delito de flagrancia delictiva brindando una respuesta inmediata eficaz, eficiente y transparente, las instituciones del sistema de administración de justicia frente a casos por hurtos, robos, tenencia ilegal de armas, violencia, entre otros delitos.

En la reunión participaron el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, directora de la Defensa Pública, jefe de la Divincri, representante de la Comisaría de Huancayo, Administrador del Módulo Penal, funcionarios de la Corte de Junín, quienes continuarán realizando las coordinaciones para lograr los objetivos trazados.

