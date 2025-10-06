HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Transportistas reciben galletas y gaseosas de bodegueros en medio del paro: “Salimos con miedo a trabajar, no sabemos si vamos a volver”

Durante el paro de transportistas del 6 de octubre, bodegueros y vecinos ofrecieron galletas, agua y gaseosas a choferes como muestra de solidaridad ante la violencia y extorsiones.

Buses de la diversas empresas bloquearon vías durante la jornada. Foto: composiciónLR/Latina/Kevinn García
Buses de la diversas empresas bloquearon vías durante la jornada. Foto: composiciónLR/Latina/Kevinn García

El paro de transportistas convocado para el lunes 6 de octubre en Lima provocó congestión en distintos puntos de la capital y afectó el desplazamiento de miles de personas. La medida, organizada tras el asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores, expuso nuevamente la violencia que enfrentan quienes trabajan en el transporte público.

En medio de las calles bloqueadas, los buses detenidos y el desplazamiento a pie de miles de pasajeros, surgieron también gestos de apoyo ciudadano. En varios distritos de Lima, bodegueros y vecinos entregaron galletas, agua y gaseosas a los choferes que participaban en la protesta.

Paro de transportistas HOY: bodegueros y vecinos regalan alimentos a manifestantes

En San Martín de Porres, un grupo de bodegueros ofreció galletas, agua y gaseosas a los choferes. Una cobradora, con una bandeja llena de paquetes, fue la encargada de repartir los alimentos entre sus compañeros. “Salimos con miedo a trabajar, no sabemos si vamos a volver”, declaró la trabajadora del transporte.

El gesto se repitió en otros puntos de la ciudad. Vecinos y transeúntes se acercaron para entregar botellas de agua, entre otros objetos, expresando su respaldo a los conductores que reclamaban mayor protección frente a las extorsiones y asesinatos. En redes sociales circularon imágenes donde choferes y policías compartían agua bajo el sol limeño, gesto que muchos usuarios calificaron como una muestra de respeto y empatía en medio de la tensión.

¿Habrá Paro de Transportistas el 7 de octubre?

La ciudadanía de Lima y Callao se muestra preocupada ante la posibilidad de que el paro de transportistas continúe este martes 7 de octubre, pues los conductores se mantienen firmes en la movilización. Bajo este escenario, Martín Ojeda, de la Cámara Internacional del Transporte, señaló que si durante este lunes 6 de octubre hay un nuevo asesinato o no llegan a reunirse con el premier Eduardo Arana ni con la presidente Dina Boluarte, el sector acataría una nueva movilización, pues denunciaron que están "hartos" de trabajar con miedo.

Ojeda aseguró a La República que los gremios de transporte del Cono Norte, Este y Sur mantienen una firma postura: "Un muerto, un paro".

Aún no hay un anuncio oficial de que este martes 7 de octubre se vuelva a acatar un nuevo paro de transportistas. No obstante, los gremios se encuentran evaluando esta posibilidad y están a la espera de que el Congreso de la República escuche el pedido de los conductores, quienes piden trabajar tranquilos sin exponer sus vidas.

