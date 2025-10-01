HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así cayó Pequeño J., acusado por triple feminicidio en Argentina
Así cayó Pequeño J., acusado por triple feminicidio en Argentina     Así cayó Pequeño J., acusado por triple feminicidio en Argentina     Así cayó Pequeño J., acusado por triple feminicidio en Argentina     
Sociedad

Capturan a sicario de choferes de transporte público de 17 años en SJL

Habría sido responsable del asesinato de los conductores de las empresas Huáscar y Santa Catalina, según la Policía Nacional.

La Policía capturó a E.L.R (17), sicario de Los Bravos de SJL responsable del asesinato de los conductores de las empresas Huáscar y Santa Catalina.
La Policía capturó a E.L.R (17), sicario de Los Bravos de SJL responsable del asesinato de los conductores de las empresas Huáscar y Santa Catalina.

Cada vez se reportan menores de edad involucrados en la criminalidad. En San Juan de Lurigancho un sujeto de iniciales E.L.R de tan solo 17 años fue capturado por la Policía Nacional por el presunto asesinato de choferes de transporte público, informó el Ministerio del Interior a través de sus redes sociales.

Para las autoridades E.L.R trabajaría como sicario de la organización criminal “Los Bravos de SJL”. Y habría sido responsable del asesinato de los conductores de las empresas Huáscar y Santa Catalina.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: PNP captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.” acusado por triple feminicidio en Argentina

lr.pe

Durante su captura se le incautó un arma de fuego, drogas y un celular. Debido a su edad el Mininter no publicó su foto.

Hay que precisar que el 50% de detenidos por sicariato son menores de edad que bordean los 15, 17 años de edad, provenientes principalmente del Callao y norte del país, según la PNP.

Actualmente la Ley Nº32330 incorpora a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos penalmente imputables dentro del sistema penal; sin embargo la norma ha sido rechazada por especialistas y Poder Judicial al considerarla incompatible con la Constitución y los tratados internacionales.

Debido a las extorsiones y sicariato en el sector transporte, este jueves 2 de octubre los transportistas acatarán un paro, más de 450 empresas no operarán. Según dirigentes del gremio, esta nueva medida tendría un impacto total, a diferencia de los anteriores.

Notas relacionadas
Cañete: Víctimas de cuádruple asesinato tenían antecedentes por tráfico de terrenos y sicariato

Cañete: Víctimas de cuádruple asesinato tenían antecedentes por tráfico de terrenos y sicariato

LEER MÁS
Sicariato, extorsión y homicidios: ¿cómo llegan las armas a manos de criminales?

Sicariato, extorsión y homicidios: ¿cómo llegan las armas a manos de criminales?

LEER MÁS
Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

LEER MÁS
Embajada de EE. UU. en Perú anuncia interrupciones de servicios que afectarían emisión de visas: ¿continuarán los trámites?

Embajada de EE. UU. en Perú anuncia interrupciones de servicios que afectarían emisión de visas: ¿continuarán los trámites?

LEER MÁS
Paro del jueves 2 de octubre: universidades de Lima suspenden clases presenciales por paralización de transportistas

Paro del jueves 2 de octubre: universidades de Lima suspenden clases presenciales por paralización de transportistas

LEER MÁS
Acusado de triple feminicidio en Argentina fue capturado en Pucusana

Acusado de triple feminicidio en Argentina fue capturado en Pucusana

LEER MÁS
La transitada avenida en Callao que será renovada para reducir el tráfico hacia Lima luego de 30 años

La transitada avenida en Callao que será renovada para reducir el tráfico hacia Lima luego de 30 años

LEER MÁS
¿Habrá clases el jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

¿Habrá clases el jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en Perú HOY, martes 30 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Octavo retiro AFP 2025: fechas, plazos y todo lo que debes saber para acceder al desembolso

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de septiembre, según Jhan Sandoval

Sociedad

Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

¿Necesitas tu certificado de estudios? Así puedes tramitarlo vía Minedu con estos sencillos pasos

Adiós al Año Escolar 2025: en esta fecha terminarán las clases en todos los colegios del Perú

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nueva Ley de Delitos Informáticos: 5 a 9 años de prisión por proveer chips activados ilegalmente

Tomás Gálvez evalúa eliminar Equipos Especiales en la Fiscalía: "Ha generado politización"

Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota