Capturan a sicario de choferes de transporte público de 17 años en SJL

La Policía capturó a E.L.R (17), sicario de Los Bravos de SJL responsable del asesinato de los conductores de las empresas Huáscar y Santa Catalina.

Cada vez se reportan menores de edad involucrados en la criminalidad. En San Juan de Lurigancho un sujeto de iniciales E.L.R de tan solo 17 años fue capturado por la Policía Nacional por el presunto asesinato de choferes de transporte público, informó el Ministerio del Interior a través de sus redes sociales.

Para las autoridades E.L.R trabajaría como sicario de la organización criminal “Los Bravos de SJL”. Y habría sido responsable del asesinato de los conductores de las empresas Huáscar y Santa Catalina.

Durante su captura se le incautó un arma de fuego, drogas y un celular. Debido a su edad el Mininter no publicó su foto.

Hay que precisar que el 50% de detenidos por sicariato son menores de edad que bordean los 15, 17 años de edad, provenientes principalmente del Callao y norte del país, según la PNP.

Actualmente la Ley Nº32330 incorpora a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos penalmente imputables dentro del sistema penal; sin embargo la norma ha sido rechazada por especialistas y Poder Judicial al considerarla incompatible con la Constitución y los tratados internacionales.

Debido a las extorsiones y sicariato en el sector transporte, este jueves 2 de octubre los transportistas acatarán un paro, más de 450 empresas no operarán. Según dirigentes del gremio, esta nueva medida tendría un impacto total, a diferencia de los anteriores.