Tres crímenes en las últimas 24 horas

En La Libertad, Trujillo, ultimaron a un joven universitario. Foto: Composición LR / Cosmos Noticias

En un lapso de solo 24 horas, el Perú ha sido escenario de tres nuevos ataques sangrientos que han generado preocupación y alarma entre la ciudadanía. Los hechos violentos aún se encuentran en investigación y ocurrieron en La Libertad, Tumbes y Madre de Dios.

En lo que va del año, se han registrado 5.214 crímenes en diferentes regiones del país, según el conteo oficial y diario que realiza La República.

La Libertad: asesinan a balazos a universitario en su camioneta

Un estudiante universitario de la carrera de Derecho fue asesinado la tarde del miércoles 10 de septiembre en el distrito de Víctor Larco, en Trujillo (La Libertad).

La víctima, identificada como Paúl Anthony Castañeda Saavedra, de 30 años, se encontraba en su camioneta junto a su enamorada cuando fue sorprendido por desconocido que le disparó en múltiples ocasiones.

Tras lo ocurrido, el estudiante fue trasladado a una a una clínica local por sus familiares, pero lamentablemente llegó sin vida.

Tumbes: desconocidos acribillan a hombre en plena vía pública

Un hombre fue víctima de un brutal ataque en plena vía pública en Tumbes, cuando desconocidos abrieron fuego y le propinaron múltiples disparos, dejando a la victima gravemente herida y sin vida en el lugar.

Según las primeras versiones, el hecho ocurrió la noche del 10 de septiembre en la provincia de Zarumilla. Testigos indicaron que dos sujetos llegaron en una motocicleta y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra un joven de más de 20 años aun no identificado, quien quedó tendido en la pista.

Agentes de la Policía llegaron al lugar de los hechos para acordonar la zona e iniciar con las investigaciones de ley y esclarecer el móvil del crimen.

Madre de Dios: a puñaladas acaban con la vida de hombre en un bar

Un hombre perdió la vida tras ser apuñalado por un desconocido en una gresca ocurrida en un bar ubicado en el sector La Pampa, en Madre de Dios.

Según información policial, el hecho ocurrió la mañana del jueves 11 de septiembre, y la víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada, habría tenido una disputa con otra persona que desató la agresión con un arma blanca.

Testigos comentaron que la victima intento escapar, pero fue alcanzada por las heridas que finalmente le provocaron la muerte, cayendo al suelo del establecimiento y perdiendo la vida de manera instantánea.