Temblor en Perú HOY, 7 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¿Dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 7 de septiembre, según IGP?
Revisa en esta nota el último reporte del temblor de hoy en el Perú. En nuestro país es recurrente que ocurran varios movimientos sísmicos debido a que está situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Este cinturón es conocido por ser una región altamente sísmica debido a la interacción de placas tectónicas que rodean el océano Pacífico.

Último sismo en Perú: Arequipa registró movimiento telúrico

7/9/2025

A las 00:08 a.m. de este domingo 7 de setiembre, la ciudad de Arequipa registró un sismo de magnitud 4,7. El epicentro se dio a 82 km al suroeste de Lomas, Caraveli, con una profundidad de 28 kilómetros, según el Centro Sismológico Nacional.

Ante ello, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) utiliza las redes sociales y otros canales de comunicación para proporcionar información oficial sobre los sismos que ocurren en el país. Esto incluye detalles como el epicentro del sismo, la magnitud y la hora exacta en que ocurrió el movimiento telúrico.

