Clima en Puno, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 1 de septiembre
Revisa AQUÍ el clima de Puno hoy, lunes, 01 de septiembre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Resultados Kábala de sábado 30 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo
- Alimentar ardillas en la vía pública costará más de S/500 de multa
Clima en Puno, vía Senamhi HOY, 1 de septiembre | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ANANEA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
14ºC
-12ºC
Cielo nublado durante el día con lluvia al atardecer y durante la noche.
martes, 02 de septiembre
14ºC
-12ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna al atardecer.
AYAVIRI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
14ºC
-2ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna durante la noche.
martes, 02 de septiembre
14ºC
-2ºC
Cielo nublado durante el día , por la mañana cielo despejado.
AZANGARO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
16ºC
0ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna durante la noche.
martes, 02 de septiembre
18ºC
-2ºC
Cielo nublado durante el día , por la mañana cielo despejado.
CABANILLAS - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
17ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
martes, 02 de septiembre
17ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo despejado por la mañana y al atardecer.
CRUCERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
15ºC
-6ºC
Cielo nublado durante el día con lluvia al atardecer y durante la noche.
martes, 02 de septiembre
16ºC
-6ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna al atardecer.
DESAGUADERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
15ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado durante la noche.
martes, 02 de septiembre
16ºC
-3ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna hacia la madrugada y por la noche.
HUANCANE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
14ºC
-2ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna al atardecer durante la noche.
martes, 02 de septiembre
14ºC
-2ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna al atardecer.
ILAVE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
14ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial con llovizna durante la noche.
martes, 02 de septiembre
13ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día con lluvia durante la noche.
JULI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
14ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial con llovizna durante la noche.
martes, 02 de septiembre
14ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día con lluvia durante la noche.
JULIACA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
17ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
martes, 02 de septiembre
17ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo despejado por la mañana y al atardecer.
LAMPA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
15ºC
0ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
martes, 02 de septiembre
15ºC
-1ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo despejado por la mañana y al atardecer.
LARAQUERI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
17ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado al atardecer.
martes, 02 de septiembre
18ºC
-6ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
MACUSANI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
14ºC
-8ºC
Cielo nublado parcial durante el día con lluvia al atardecer.
martes, 02 de septiembre
15ºC
-6ºC
Cielo nublado parcial durante el día con llovizna al atardecer.
MAZOCRUZ - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
12ºC
-13ºC
Cielo nublado parcial durante el día con llovizna durante la noche.
martes, 02 de septiembre
14ºC
-14ºC
Cielo nublado durante el día con lluvia durante la noche.
MOHO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
13ºC
1ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna al atardecer y durante la noche.
martes, 02 de septiembre
14ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna al atardecer.
PISACOMA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
13ºC
-1ºC
Cielo nublado parcial durante el día con llovizna durante la noche.
martes, 02 de septiembre
13ºC
-1ºC
Cielo nublado durante el día con lluvia durante la noche.
PUNO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
17ºC
1ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo despejado con llovizna por la noche.
martes, 02 de septiembre
17ºC
0ºC
Cielo nublado parcial durante el día y llovizna al atardecer y durante la noche.
PUTINA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
15ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna durante la noche.
martes, 02 de septiembre
15ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día , por la mañana cielo despejado.
SAN GABÁN - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
28ºC
14ºC
Durante el día cielo nublado con llovizna al atardecer.
martes, 02 de septiembre
26ºC
16ºC
Cielo nublado parcial durante el día con lluvia al atardecer y durante la noche.
SAN JUAN DEL ORO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
21ºC
11ºC
Durante el día cielo nublado con llovizna al atardecer.
martes, 02 de septiembre
21ºC
11ºC
Cielo nublado parcial durante el día con al atardecer y por la noche.
YUNGUYO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
14ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado durante la noche.
martes, 02 de septiembre
14ºC
1ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna hacia la madrugada y por la noche.