Clima en Ica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 1 de septiembre
Revisa AQUÍ el clima de Ica hoy, lunes, 01 de septiembre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BERNALES - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
22ºC
12ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento.
martes, 02 de septiembre
23ºC
13ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
CHINCHA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
19ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento.
martes, 02 de septiembre
19ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día ; neblina.
HUANCANO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
28ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
martes, 02 de septiembre
29ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
ICA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
27ºC
10ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
martes, 02 de septiembre
28ºC
11ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
NAZCA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
28ºC
11ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
martes, 02 de septiembre
29ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo despejado durante el día.
OCUCAJE - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
28ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
martes, 02 de septiembre
29ºC
11ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
PALPA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
28ºC
11ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
martes, 02 de septiembre
29ºC
12ºC
Cielo nublado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
PISCO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
18ºC
14ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con ráfagas de viento ; neblina.
martes, 02 de septiembre
19ºC
15ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día ; neblina.
SAN JUAN DE YANAC - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
22ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
martes, 02 de septiembre
22ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
SAN PEDRO DE HUACARPANA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
17ºC
1ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 02 de septiembre
16ºC
2ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.