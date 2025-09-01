HOYSuscripcion LR Focus

Clima en Arequipa, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 1 de septiembre

Revisa AQUÍ el clima de Arequipa hoy, lunes, 01 de septiembre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Arequipa, vía Senamhi HOY, 1 de septiembre
Clima en Arequipa, vía Senamhi HOY, 1 de septiembre | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

APLAO - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
28ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
martes, 02 de septiembre
27ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

AREQUIPA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
24ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con descenso de temperatura nocturna.
martes, 02 de septiembre
23ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial.

ATICO - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
20ºC
15ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento.
martes, 02 de septiembre
20ºC
15ºC
Cielo nublado durante el día.

CABANACONDE - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
20ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo con nubes dispersas con descenso de temperatura nocturna.
martes, 02 de septiembre
20ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial.

CAMANA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
18ºC
16ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento y llovizna.
martes, 02 de septiembre
19ºC
15ºC
Cielo nublado parcial durante el día.

CARAVELI - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
28ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
martes, 02 de septiembre
28ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

CAYLLOMA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
14ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
martes, 02 de septiembre
14ºC
-6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado por la tarde.

CHAPARRA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
28ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
martes, 02 de septiembre
27ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

CHIGUATA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
21ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
martes, 02 de septiembre
22ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

CHIVAY - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
21ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
martes, 02 de septiembre
20ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial.

CHUQUIBAMBA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
20ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
martes, 02 de septiembre
20ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

COTAHUASI - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
27ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
martes, 02 de septiembre
27ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

HUANCA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
21ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
martes, 02 de septiembre
21ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

IMATA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
14ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
martes, 02 de septiembre
15ºC
-8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial.

LA JOYA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
25ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
martes, 02 de septiembre
26ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.

LOMAS - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
21ºC
13ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
martes, 02 de septiembre
21ºC
15ºC
Cielo nublado parcial durante el día.

MAJES - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
26ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna y descenso de temperatura nocturna.
martes, 02 de septiembre
25ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

MOLLENDO - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
20ºC
15ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial con ráfagas de viento y llovizna.
martes, 02 de septiembre
20ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día.

ORCOPAMPA - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
19ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
martes, 02 de septiembre
19ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial.

SIBAYO - AREQUIPA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
20ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
martes, 02 de septiembre
20ºC
-2ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
