Clima en Apurímac, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 1 de septiembre
Revisa AQUÍ el clima de Apurímac hoy, lunes, 01 de septiembre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ABANCAY - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
27ºC
3ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
martes, 02 de septiembre
27ºC
3ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
21ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 02 de septiembre
22ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
ANTABAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
17ºC
-2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a brillo solar.
martes, 02 de septiembre
17ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
CHALHUANCA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
27ºC
4ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
martes, 02 de septiembre
27ºC
5ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a ráfagas de viento.
CURPAHUASI - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
24ºC
2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a ráfagas de viento.
martes, 02 de septiembre
24ºC
3ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
TAMBOBAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
22ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
martes, 02 de septiembre
22ºC
2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.