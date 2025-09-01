HOYSuscripcion LR Focus

Clima en Apurímac, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 1 de septiembre

Revisa AQUÍ el clima de Apurímac hoy, lunes, 01 de septiembre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Apurímac, vía Senamhi HOY, 1 de septiembre
Clima en Apurímac, vía Senamhi HOY, 1 de septiembre

ABANCAY - APURIMAC

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
27ºC
3ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
martes, 02 de septiembre
27ºC
3ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

ANDAHUAYLAS - APURIMAC

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
21ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 02 de septiembre
22ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

ANTABAMBA - APURIMAC

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
17ºC
-2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a brillo solar.
martes, 02 de septiembre
17ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

CHALHUANCA - APURIMAC

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
27ºC
4ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
martes, 02 de septiembre
27ºC
5ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a ráfagas de viento.

CURPAHUASI - APURIMAC

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
24ºC
2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a ráfagas de viento.
martes, 02 de septiembre
24ºC
3ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

TAMBOBAMBA - APURIMAC

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
22ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
martes, 02 de septiembre
22ºC
2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
