Clima en Amazonas, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 1 de septiembre
Revisa AQUÍ el clima de Amazonas hoy, lunes, 01 de septiembre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BAGUA GRANDE - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
30ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con viento moderado a cielo nublado parcial por la tarde con lluvia.
martes, 02 de septiembre
29ºC
22ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado y lluvia por la tarde.
CHACHAPOYAS - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
21ºC
4ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado.
martes, 02 de septiembre
20ºC
5ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado al atardecer.
CHIRIACO - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
29ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con viento moderado a cielo nublado parcial por la tarde con lluvia.
martes, 02 de septiembre
28ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado y lluvia por la tarde.
PEDRO RUIZ - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
24ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado.
martes, 02 de septiembre
23ºC
8ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado al atardecer.
SANTA MARIA DE NIEVA - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
30ºC
22ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con viento moderado a cielo nublado parcial por la tarde con lluvia.
martes, 02 de septiembre
29ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado y lluvia por la tarde.