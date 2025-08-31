Clima en Puno, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 31 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Puno hoy, domingo, 31 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Puno, vía Senamhi HOY, 31 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ANANEA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
14ºC
-12ºC
Cielo nublado durante el día llovizna al atardecer.
lunes, 01 de septiembre
14ºC
-12ºC
Cielo nublado durante el día con lluvia al atardecer y durante la noche.
AYAVIRI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
14ºC
-3ºC
Cielo despejado hacia la madrugada variando a cielo nublado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
14ºC
-2ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna durante la noche.
AZANGARO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
16ºC
0ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna durante la noche.
CABANILLAS - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
17ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
CRUCERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
13ºC
-3ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna al atardecer.
lunes, 01 de septiembre
15ºC
-6ºC
Cielo nublado durante el día con lluvia al atardecer y durante la noche.
DESAGUADERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
15ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado durante la noche.
HUANCANE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
14ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
14ºC
-2ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna al atardecer durante la noche.
ILAVE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
13ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
14ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial con llovizna durante la noche.
JULI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
14ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial con llovizna durante la noche.
JULIACA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
17ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
LAMPA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
15ºC
0ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
LARAQUERI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
17ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
17ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado al atardecer.
MACUSANI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
15ºC
-7ºC
Cielo nublado durante el día variando a llovizna al atardecer.
lunes, 01 de septiembre
14ºC
-8ºC
Cielo nublado parcial durante el día con lluvia al atardecer.
MAZOCRUZ - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
13ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
12ºC
-13ºC
Cielo nublado parcial durante el día con llovizna durante la noche.
MOHO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
13ºC
1ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna al atardecer y durante la noche.
PISACOMA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
13ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
13ºC
-1ºC
Cielo nublado parcial durante el día con llovizna durante la noche.
PUNO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
17ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
17ºC
1ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo despejado con llovizna por la noche.
PUTINA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
15ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna durante la noche.
SAN GABÁN - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
27ºC
15ºC
Cielo nublado durante el día variando a llovizna al atardecer.
lunes, 01 de septiembre
28ºC
14ºC
Durante el día cielo nublado con llovizna al atardecer.
SAN JUAN DEL ORO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo nublado durante el día variando a llovizna al atardecer.
lunes, 01 de septiembre
21ºC
11ºC
Durante el día cielo nublado con llovizna al atardecer.
YUNGUYO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
14ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado durante la noche.