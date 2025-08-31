Clima en Huancavelica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 31 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huancavelica hoy, domingo, 31 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Resultados Kábala de sábado 30 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo
- Alimentar ardillas en la vía pública costará más de S/500 de multa
Clima en Huancavelica, vía Senamhi HOY, 31 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
23ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.
COLCABAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
21ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.
CUSICANCHA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
lunes, 01 de septiembre
20ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado durante el día.
HUACHOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
lunes, 01 de septiembre
21ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado durante el día.
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
19ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
20ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.
LIRCAY - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
23ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
24ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
PAMPAS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
19ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
20ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
PAUCARBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
20ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.
SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
lunes, 01 de septiembre
20ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
TAMBO - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
lunes, 01 de septiembre
19ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado durante el día.