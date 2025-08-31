Clima en Apurímac, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 31 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Apurímac hoy, domingo, 31 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Resultados Kábala de sábado 30 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo
- Alimentar ardillas en la vía pública costará más de S/500 de multa
Clima en Apurímac, vía Senamhi HOY, 31 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ABANCAY - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
26ºC
2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
lunes, 01 de septiembre
27ºC
3ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
21ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a incremento de temperatura diurna y descenso de temperatura nocturna.
lunes, 01 de septiembre
21ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
ANTABAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo despejado con brillo solar con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento y descenso de temperatura nocturna.
lunes, 01 de septiembre
17ºC
-2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a brillo solar.
CHALHUANCA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
26ºC
3ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
lunes, 01 de septiembre
27ºC
4ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
CURPAHUASI - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
23ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
lunes, 01 de septiembre
24ºC
2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a ráfagas de viento.
TAMBOBAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
21ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas.
lunes, 01 de septiembre
22ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna.