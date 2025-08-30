Clima en Cajamarca, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 30 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cajamarca hoy, sábado, 30 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BAMBAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 31 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día con viento moderado.
CAJABAMBA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
26ºC
10ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada ; cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
domingo, 31 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con incremento de temperatura diurna.
CAJAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
23ºC
4ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada ; cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con incremento de temperatura diurna.
domingo, 31 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con incremento de temperatura diurna.
CELENDIN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
22ºC
4ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada ; cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con incremento de temperatura diurna.
domingo, 31 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
CHANCAY BAÑOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
29ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 31 de agosto
29ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día con viento moderado.
CHILETE - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
31ºC
16ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada ; cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 31 de agosto
33ºC
17ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
CHIRINOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 31 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
CHOTA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 31 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día con viento moderado.
CONTUMAZÁ - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
21ºC
8ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada ; cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 31 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
COSPAN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
23ºC
10ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada ; cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
domingo, 31 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
CUTERVO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
17ºC
8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 31 de agosto
17ºC
8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día con viento moderado.
ENCAÑADA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
22ºC
1ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada ; cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con incremento de temperatura diurna.
domingo, 31 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con incremento de temperatura diurna.
GRANJA PORCÓN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
18ºC
0ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada ; cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
domingo, 31 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
JAEN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
29ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 31 de agosto
29ºC
16ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
LLAMA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 31 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día con viento moderado.
SAN BENITO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
25ºC
14ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada ; cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 31 de agosto
27ºC
14ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
SAN IGNACIO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 31 de agosto
25ºC
16ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
SAN MIGUEL DE PALLAQUES - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
20ºC
9ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada ; cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 31 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas y cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.