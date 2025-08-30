HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Clima en Ancash, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 30 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Ancash hoy, sábado, 30 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Ancash, vía Senamhi HOY, 30 de agosto
Clima en Ancash, vía Senamhi HOY, 30 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

CABANA - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la tarde.
domingo, 31 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.

CASMA - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
domingo, 31 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.

CHAVIN - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo cubierto con lluvia ligera por la tarde.
domingo, 31 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.

CHIMBOTE - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día con tendencia a cielo nublado parcial y ráfagas de viento por la tarde.
domingo, 31 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto con tendencia a llovizna ligera en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día.

CHIQUIÁN - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
domingo, 31 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo nublado por la tarde.

HUARAZ - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con lluvia ligera por la tarde.
domingo, 31 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la tarde.

HUARMEY - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
domingo, 31 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.

POMABAMBA - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 31 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo nublado por la tarde.

RECUAY - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
23ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
domingo, 31 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.

SIHUAS - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
26ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado con lluvia ligera por la tarde.
domingo, 31 de agosto
25ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.

YUNGAY - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
25ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
domingo, 31 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la tarde.
Notas relacionadas
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

LEER MÁS
Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

LEER MÁS
¡Adiós al DNI amarillo y azul! Reniec dispone emisión exclusiva de documento electrónico en todo el Perú

¡Adiós al DNI amarillo y azul! Reniec dispone emisión exclusiva de documento electrónico en todo el Perú

LEER MÁS
Fuerte incendio afecta vivienda en el Rímac: 10 unidades de bomberos atienden el siniestro

Fuerte incendio afecta vivienda en el Rímac: 10 unidades de bomberos atienden el siniestro

LEER MÁS
Reniec solo emitirá DNI eléctrónico: guía completa para obtenerlo y qué pasa si aún tienes el DNI azul vigente

Reniec solo emitirá DNI eléctrónico: guía completa para obtenerlo y qué pasa si aún tienes el DNI azul vigente

LEER MÁS
Balacera en San Martín de Porres tras intento de asalto a camión de comida: dos personas heridas

Balacera en San Martín de Porres tras intento de asalto a camión de comida: dos personas heridas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Sociedad

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota