Clima en Ancash, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 30 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ancash hoy, sábado, 30 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Intenso tráfico en la Vía Evitamiento: cierran entrada a Línea Amarilla y dejan vehículos varados
- El 'Monstruo' deberá cumplir condena en Perú: Gobierno aprueba extradición de Erick Moreno desde Paraguay
Clima en Ancash, vía Senamhi HOY, 30 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CABANA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la tarde.
domingo, 31 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
CASMA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
domingo, 31 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
CHAVIN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo cubierto con lluvia ligera por la tarde.
domingo, 31 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
CHIMBOTE - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día con tendencia a cielo nublado parcial y ráfagas de viento por la tarde.
domingo, 31 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto con tendencia a llovizna ligera en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día.
CHIQUIÁN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
domingo, 31 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo nublado por la tarde.
HUARAZ - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con lluvia ligera por la tarde.
domingo, 31 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la tarde.
HUARMEY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
domingo, 31 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
POMABAMBA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 31 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo nublado por la tarde.
RECUAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
23ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
domingo, 31 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
SIHUAS - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
26ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado con lluvia ligera por la tarde.
domingo, 31 de agosto
25ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
YUNGAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
25ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
domingo, 31 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la tarde.