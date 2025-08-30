Clima en Amazonas, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 30 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Amazonas hoy, sábado, 30 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Amazonas, vía Senamhi HOY, 30 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
BAGUA GRANDE - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 31 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
CHACHAPOYAS - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 31 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día con viento moderado.
CHIRIACO - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 31 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
PEDRO RUIZ - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 31 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día con viento moderado.
SANTA MARIA DE NIEVA - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 31 de agosto
30ºC
22ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.