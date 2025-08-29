Diez distritos de las provincias General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto de Moquegua han sido declaradas en emergencia por contaminación de aguas de río. | Foto: composición LR | difusión

Diez distritos de las provincias General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto de Moquegua han sido declaradas en emergencia por contaminación de aguas de río. | Foto: composición LR | difusión

El Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia diez distritos de las provincias General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto, en Moquegua, debido al alto riesgo de contaminación de las aguas del río Tambo, por un plazo de 60 días calendario. En ese contexto, el congresista Jaime Quito señaló que la situación se debe a la actividad de la empresa minera Florencia Tucari, la cual, según su denuncia, provoca daños ambientales en la zona.

"Desde la cabecera de cuenca del río Tambo, estarían el Titire, Queillirijahuiri y Aruntaya, en Moquegua. El daño ambiental provocado por la empresa Florencia Tucari persiste y es evidente. Pone en grave riesgo la vida, la salud y las actividades de las comunidades cercanas, tanto en Moquegua como en el Valle de Tambo, en Arequipa", señaló el parlamentario Quito.

Asimismo, el congresista exigió el cumplimiento de la Ley N° 31861, que declara de interés nacional la remediación del río Tambo, y la implementación de medidas efectivas y urgentes para abordar la contaminación.

Declaran en estado de emergencia 10 distritos de Moquegua por contaminación

En el decreto supremo N°110-2025-PCM se precisa que el Gobierno Regional de Moquegua y los gobiernos locales deberán coordinar con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Producción y del Ministerio de Energía y Minas y demás instituciones públicas y privadas involucradas, para llevar a cabo la implementación de diversas medidas a favor de la población y acabar con la acumulación de sustancias nocivas en el río Tambo.

Asimismo, se establece que las actividades a realizar deben estar relacionadas con las necesidades y elementos de seguridad, y se deben basar en los estudios técnicos de las entidades competentes. Estas acciones se financiarán con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Dos provincias de Moquegua declaradas en emergencia por contaminación hídrica

El estado de emergencia comprende los distritos de la provincia de General Sánchez Cerro:

Coalaque

Chojata

La Capilla

Matalaque

Omate

Quinistaquillas

Asimismo, los siguientes lugares de la provincia Mariscal Nieto:

Carumas

Cuchumbaya

San Cristóbal

Torata

Contaminación en ríos de Moquegua

El congresista Quito indicó que la contaminación del río Aruntaya es causada por una empresa minera y comparó la situación con el río Títere que, según indicó, estaría limpio. Sin embargo, advirtió que este último podría ser afectado también por la actividad minera en zonas superiores. "Nos encontramos en el punto en donde confluyen el Río Titíre y el río Aruntaya. El río Titíre es un río limpio, con presencia de vida silvestre, lo que demuestra que no hay actividad minera en esta área, pero nos dicen que podría haber actividad más arriba por una minera Katy. Vamos a averiguar. Esto estaría afectando este río", dijo.

En cuanto al río Aruntaya, señaló: "Este es el problema. Este es el río Aruntaya, que podemos ver, no muestra signos de vida, y su coloración es totalmente amarillenta, rojiza. Es un desastre ecológico. No entiendo qué hacen las autoridades después de tanto tiempo, cuando es evidente la contaminación y de donde proviene: de la minera que está río arriba, que contamina diversas cabeceras de cuenca que son afluentes de este río".

Además, Quito recordó que el río Aruntaya recorre varios pueblos de Moquegua, llega al Valle y desemboca en el mar. Incluso, señaló que esta agua se utiliza para la agricultura y para el consumo humano y manifestó su preocupación por la falta acción de parte de las autoridades en la lucha contra la contaminación. "No se puede esperar a que se formen comisiones, se declare estado de emergencia y no haya soluciones, porque las minas siguen haciendo su regalada gana", aseguró.

Según Quito, los monitoreos realizados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) mostraron que los niveles de metales pesados en la zona superan ampliamente los límites permitidos. "El arsénico tiene un nivel permisible de dos, pero en el Valle de Tambo llega a siete u ocho", manifestó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.