HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Poder Ejecutivo declara en emergencia 10 distritos de dos provincias de Moquegua por contaminación del agua del río Tambo

El congresista Jaime Quito denunció que la contaminación en las aguas del río Tambo se debe a la mala gestión de una empresa minera, que pone en peligro la vida de los ciudadanos.

Diez distritos de las provincias General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto de Moquegua han sido declaradas en emergencia por contaminación de aguas de río.
Diez distritos de las provincias General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto de Moquegua han sido declaradas en emergencia por contaminación de aguas de río. | Foto: composición LR | difusión

El Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia diez distritos de las provincias General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto, en Moquegua, debido al alto riesgo de contaminación de las aguas del río Tambo, por un plazo de 60 días calendario. En ese contexto, el congresista Jaime Quito señaló que la situación se debe a la actividad de la empresa minera Florencia Tucari, la cual, según su denuncia, provoca daños ambientales en la zona.

"Desde la cabecera de cuenca del río Tambo, estarían el Titire, Queillirijahuiri y Aruntaya, en Moquegua. El daño ambiental provocado por la empresa Florencia Tucari persiste y es evidente. Pone en grave riesgo la vida, la salud y las actividades de las comunidades cercanas, tanto en Moquegua como en el Valle de Tambo, en Arequipa", señaló el parlamentario Quito.

Asimismo, el congresista exigió el cumplimiento de la Ley N° 31861, que declara de interés nacional la remediación del río Tambo, y la implementación de medidas efectivas y urgentes para abordar la contaminación.

PUEDES VER: Saqueo y contaminación: lo que dejó la caída de contenedores de un buque taiwanés en el mar del Callao

lr.pe

Declaran en estado de emergencia 10 distritos de Moquegua por contaminación

En el decreto supremo N°110-2025-PCM se precisa que el Gobierno Regional de Moquegua y los gobiernos locales deberán coordinar con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Producción y del Ministerio de Energía y Minas y demás instituciones públicas y privadas involucradas, para llevar a cabo la implementación de diversas medidas a favor de la población y acabar con la acumulación de sustancias nocivas en el río Tambo.

Asimismo, se establece que las actividades a realizar deben estar relacionadas con las necesidades y elementos de seguridad, y se deben basar en los estudios técnicos de las entidades competentes. Estas acciones se financiarán con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

PUEDES VER: Contaminación en Lima Este: junio de 2025 registró niveles peligrosos por encima de los límites permitidos

lr.pe

Dos provincias de Moquegua declaradas en emergencia por contaminación hídrica

El estado de emergencia comprende los distritos de la provincia de General Sánchez Cerro:

  • Coalaque
  • Chojata
  • La Capilla
  • Matalaque
  • Omate
  • Quinistaquillas

Asimismo, los siguientes lugares de la provincia Mariscal Nieto:

  • Carumas
  • Cuchumbaya
  • San Cristóbal
  • Torata

Contaminación en ríos de Moquegua

El congresista Quito indicó que la contaminación del río Aruntaya es causada por una empresa minera y comparó la situación con el río Títere que, según indicó, estaría limpio. Sin embargo, advirtió que este último podría ser afectado también por la actividad minera en zonas superiores. "Nos encontramos en el punto en donde confluyen el Río Titíre y el río Aruntaya. El río Titíre es un río limpio, con presencia de vida silvestre, lo que demuestra que no hay actividad minera en esta área, pero nos dicen que podría haber actividad más arriba por una minera Katy. Vamos a averiguar. Esto estaría afectando este río", dijo.

En cuanto al río Aruntaya, señaló: "Este es el problema. Este es el río Aruntaya, que podemos ver, no muestra signos de vida, y su coloración es totalmente amarillenta, rojiza. Es un desastre ecológico. No entiendo qué hacen las autoridades después de tanto tiempo, cuando es evidente la contaminación y de donde proviene: de la minera que está río arriba, que contamina diversas cabeceras de cuenca que son afluentes de este río".

Además, Quito recordó que el río Aruntaya recorre varios pueblos de Moquegua, llega al Valle y desemboca en el mar. Incluso, señaló que esta agua se utiliza para la agricultura y para el consumo humano y manifestó su preocupación por la falta acción de parte de las autoridades en la lucha contra la contaminación. "No se puede esperar a que se formen comisiones, se declare estado de emergencia y no haya soluciones, porque las minas siguen haciendo su regalada gana", aseguró.

Según Quito, los monitoreos realizados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) mostraron que los niveles de metales pesados en la zona superan ampliamente los límites permitidos. "El arsénico tiene un nivel permisible de dos, pero en el Valle de Tambo llega a siete u ocho", manifestó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Gobierno oficializa estado de emergencia por 30 días en todo Lima y Callao tras ola de violencia

Gobierno oficializa estado de emergencia por 30 días en todo Lima y Callao tras ola de violencia

LEER MÁS
Gobierno amplía estado de emergencia en 8 distritos de Lima y Callao: estas son las otras regiones que se suman

Gobierno amplía estado de emergencia en 8 distritos de Lima y Callao: estas son las otras regiones que se suman

LEER MÁS
Estado de emergencia en Lima y Callao: conoce todas las restricciones y derechos suspendidos

Estado de emergencia en Lima y Callao: conoce todas las restricciones y derechos suspendidos

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Malos policías filtraban información de operativos y facilitaban armas a El Mostruo

Malos policías filtraban información de operativos y facilitaban armas a El Mostruo

LEER MÁS
SJL: sicarios asesinan a balazos a tres hombres frente a la discoteca 'Gato Negro'

SJL: sicarios asesinan a balazos a tres hombres frente a la discoteca 'Gato Negro'

LEER MÁS
Delincuentes detonan explosivo en cajero automático para robar en Ate: crearon sistema cableado

Delincuentes detonan explosivo en cajero automático para robar en Ate: crearon sistema cableado

LEER MÁS
Estas regiones del Perú soportarán hasta -20°C el 30 y 31 de agosto, según alerta naranja de Senamhi

Estas regiones del Perú soportarán hasta -20°C el 30 y 31 de agosto, según alerta naranja de Senamhi

LEER MÁS
Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

LEER MÁS
Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Sociedad

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota