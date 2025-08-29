Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 29 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ucayali hoy, viernes, 29 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AGUAYTIA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
33ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
sábado, 30 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
ATALAYA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
33ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
sábado, 30 de agosto
34ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
CURIMANÁ - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
33ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
sábado, 30 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
PUCALLPA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
33ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
sábado, 30 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
PUERTO ESPERANZA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
34ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
sábado, 30 de agosto
35ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
SAN ALEJANDRO - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
33ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
sábado, 30 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.