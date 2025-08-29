Clima en Puno, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 29 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Puno hoy, viernes, 29 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Intenso tráfico en la Vía Evitamiento: cierran entrada a Línea Amarilla y dejan vehículos varados
- El 'Monstruo' deberá cumplir condena en Perú: Gobierno aprueba extradición de Erick Moreno desde Paraguay
Clima en Puno, vía Senamhi HOY, 29 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ANANEA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
12ºC
-10ºC
Cielo nublado durante el día.
sábado, 30 de agosto
12ºC
-11ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a llovizna al atardecer.
AYAVIRI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
14ºC
-4ºC
Cielo nublado durante el día.
sábado, 30 de agosto
14ºC
-4ºC
Lluvia al atardecer variando a cielo nublado durante el día.
AZANGARO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna durante la noche y cielo despejado por la mañana.
sábado, 30 de agosto
17ºC
1ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
CABANILLAS - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo nublado durante el día y lluvia durante la noche.
sábado, 30 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
CRUCERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
14ºC
-4ºC
Cielo nublado durante el día con lluvia al atardecer y cielo despejado por la mañana.
sábado, 30 de agosto
13ºC
-3ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a llovizna al atardecer.
DESAGUADERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
15ºC
-1ºC
Cielo nublado durante el día con lluvia durante la noche.
sábado, 30 de agosto
17ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día.
HUANCANE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado al atardecer.
sábado, 30 de agosto
15ºC
-2ºC
Hacia la madrugada llovizna variando a cielo nublado durante el día.
ILAVE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna durante la noche.
sábado, 30 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
JULI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día.
sábado, 30 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
JULIACA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
16ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día.
sábado, 30 de agosto
15ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
LAMPA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
16ºC
-1ºC
Cielo nublado durante el día.
sábado, 30 de agosto
16ºC
-1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
LARAQUERI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
18ºC
-9ºC
Cielo nublado durante el día variando a lluvia al atardecer y cielo despejado por la mañana.
sábado, 30 de agosto
17ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día.
MACUSANI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
14ºC
-9ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo despejado con tendencia a cielo nublado durante el día.
sábado, 30 de agosto
15ºC
-9ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado durante el día.
MAZOCRUZ - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
14ºC
-12ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo nublado durante la noche.
sábado, 30 de agosto
14ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día variando a.
MOHO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo nublado parcial durante el día con lluvia moderada por la noche.
sábado, 30 de agosto
14ºC
2ºC
Hacia la madrugada llovizna variando a cielo despejado durante el día.
PISACOMA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
14ºC
-2ºC
Cielo nublado durante el día.
sábado, 30 de agosto
14ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
PUNO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
17ºC
6ºC
Cielo nublado durante el día con lluvia al atardecer y cielo despejado por la mañana.
sábado, 30 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
PUTINA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
16ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día.
sábado, 30 de agosto
16ºC
2ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
SAN GABÁN - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
29ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día.
sábado, 30 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna durante la noche.
SAN JUAN DEL ORO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto durante el día.
sábado, 30 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna al atardecer.
YUNGUYO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día.
sábado, 30 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.