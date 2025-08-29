Clima en Pasco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 29 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Pasco hoy, viernes, 29 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Intenso tráfico en la Vía Evitamiento: cierran entrada a Línea Amarilla y dejan vehículos varados
- El 'Monstruo' deberá cumplir condena en Perú: Gobierno aprueba extradición de Erick Moreno desde Paraguay
Clima en Pasco, vía Senamhi HOY, 29 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CERRO DE PASCO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
14ºC
-2ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna.
sábado, 30 de agosto
14ºC
0ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna.
OXAPAMPA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
26ºC
13ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 30 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna.
POZUZO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 30 de agosto
29ºC
18ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
YANAHUANCA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna.
sábado, 30 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna.