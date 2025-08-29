Clima en Moquegua, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 29 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Moquegua hoy, viernes, 29 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CARUMAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde ; ráfagas de viento.
sábado, 30 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
ICHUÑA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde ; heladas y ráfagas de viento.
sábado, 30 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; ráfagas de viento.
ILO - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
18ºC
15ºC
Cielo cubierto durante el día ; neblina.
sábado, 30 de agosto
19ºC
16ºC
Cielo cubierto durante el día ; neblina.
MOQUEGUA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 30 de agosto
23ºC
5ºC
Neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna.
OMATE - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
25ºC
2ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 30 de agosto
24ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
PUQUINA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
sábado, 30 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
UBINAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde ; ráfagas de viento.
sábado, 30 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.