Clima en Huancavelica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 29 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huancavelica hoy, viernes, 29 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Intenso tráfico en la Vía Evitamiento: cierran entrada a Línea Amarilla y dejan vehículos varados
- El 'Monstruo' deberá cumplir condena en Perú: Gobierno aprueba extradición de Erick Moreno desde Paraguay
Clima en Huancavelica, vía Senamhi HOY, 29 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 30 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.
COLCABAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 30 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
CUSICANCHA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial entre cielo nublado por la tarde.
sábado, 30 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
HUACHOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial entre cielo nublado con ráfagas de viento por la tarde.
sábado, 30 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
17ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 30 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
LIRCAY - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
23ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 30 de agosto
24ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
PAMPAS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
17ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 30 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.
PAUCARBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 30 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento.
sábado, 30 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
TAMBO - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial y ráfagas de viento por la tarde.
sábado, 30 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.