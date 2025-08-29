Clima en Ayacucho, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 29 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ayacucho hoy, viernes, 29 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Intenso tráfico en la Vía Evitamiento: cierran entrada a Línea Amarilla y dejan vehículos varados
- El 'Monstruo' deberá cumplir condena en Perú: Gobierno aprueba extradición de Erick Moreno desde Paraguay
Clima en Ayacucho, vía Senamhi HOY, 29 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ANCO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 30 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
AYACUCHO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 30 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
CORACORA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 30 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
HUAC-HUAS - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
sábado, 30 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
HUANCAPI - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 30 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.
HUANTA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
29ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 30 de agosto
30ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
PAUCARAY - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
sábado, 30 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día.
PAUZA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
sábado, 30 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
PUQUIO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento.
sábado, 30 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
VILCASHUAMÁN - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
17ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 30 de agosto
18ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.