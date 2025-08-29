HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     
Sociedad

Clima en Ayacucho, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 29 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Ayacucho hoy, viernes, 29 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Ayacucho, vía Senamhi HOY, 29 de agosto
Clima en Ayacucho, vía Senamhi HOY, 29 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

ANCO - AYACUCHO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 30 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.

AYACUCHO - AYACUCHO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 30 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.

CORACORA - AYACUCHO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 30 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.

HUAC-HUAS - AYACUCHO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
sábado, 30 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.

HUANCAPI - AYACUCHO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 30 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.

HUANTA - AYACUCHO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
29ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 30 de agosto
30ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.

PAUCARAY - AYACUCHO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
sábado, 30 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día.

PAUZA - AYACUCHO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
sábado, 30 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.

PUQUIO - AYACUCHO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento.
sábado, 30 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.

VILCASHUAMÁN - AYACUCHO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
17ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 30 de agosto
18ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
Notas relacionadas
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

LEER MÁS
Estas regiones del Perú soportarán hasta -20°C el 30 y 31 de agosto, según alerta naranja de Senamhi

Estas regiones del Perú soportarán hasta -20°C el 30 y 31 de agosto, según alerta naranja de Senamhi

LEER MÁS
Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

LEER MÁS
Hallan a mujer sin vida al interior de su habitación en SJM: PNP investiga presunto feminicidio

Hallan a mujer sin vida al interior de su habitación en SJM: PNP investiga presunto feminicidio

LEER MÁS
Ciberdelincuentes intentan robar fondos de cuenta bancaria de la Municipalidad de Lima

Ciberdelincuentes intentan robar fondos de cuenta bancaria de la Municipalidad de Lima

LEER MÁS
Caso Sheylla Gutiérrez: dictan 9 meses de prisión preventiva a Jossimar Cabrera tras pedido de extradición a Estados Unidos

Caso Sheylla Gutiérrez: dictan 9 meses de prisión preventiva a Jossimar Cabrera tras pedido de extradición a Estados Unidos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Sociedad

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota