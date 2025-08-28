Clima en Piura, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Piura hoy, jueves, 28 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AYABACA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
23ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día y por la tarde.
viernes, 29 de agosto
23ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día y por la tarde.
CHALACO - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día y por la tarde.
viernes, 29 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día y por la tarde.
CHULUCANAS - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
34ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.
viernes, 29 de agosto
34ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.
EL ALTO - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
25ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
viernes, 29 de agosto
25ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
HUANCABAMBA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
25ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.
viernes, 29 de agosto
26ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.
HUARMACA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo despejado durante el día y por la tarde.
viernes, 29 de agosto
23ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día y por la tarde.
LANCONES - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
30ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
viernes, 29 de agosto
30ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
MALACASI - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
33ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.
viernes, 29 de agosto
33ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.
PAITA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
viernes, 29 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
PIURA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
29ºC
18ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
viernes, 29 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
SALALA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
14ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.
viernes, 29 de agosto
16ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.
SECHURA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
28ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
viernes, 29 de agosto
29ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
SULLANA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
32ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
viernes, 29 de agosto
32ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
TALARA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
25ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
viernes, 29 de agosto
25ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.