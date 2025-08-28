Clima en Ica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ica hoy, jueves, 28 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: enfrentaría cadena perpetua en EE. UU.
- Cierran av. Ramiro Prialé por mes y medio desde hoy por obras de nuevo bypass aéreo Las Torres
Clima en Ica, vía Senamhi HOY, 28 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
BERNALES - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 29 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
CHINCHA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
20ºC
12ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
viernes, 29 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y ráfagas de viento.
HUANCANO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
28ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 29 de agosto
28ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
ICA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
27ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 29 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
NAZCA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
27ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 29 de agosto
27ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde.
OCUCAJE - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
29ºC
10ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 29 de agosto
29ºC
10ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
PALPA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
29ºC
12ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 29 de agosto
29ºC
12ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
PISCO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
viernes, 29 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento.
SAN JUAN DE YANAC - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 29 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
SAN PEDRO DE HUACARPANA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 29 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.