Clima en Cusco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 27 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cusco hoy, miércoles, 27 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial con tendencia a lluvia y ráfagas de viento.
jueves, 28 de agosto
21ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado con tendencia a lluvia ligera y ráfagas de viento.
ANTA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.
jueves, 28 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna y descenso de temperatura nocturna.
CALCA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.
jueves, 28 de agosto
25ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna y descenso de temperatura nocturna.
CUSCO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.
jueves, 28 de agosto
23ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna y descenso de temperatura nocturna.
HIDROELÉCTRICA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
HUAYLLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
MACHU PICCHU - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
18ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
18ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
PACAYMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
11ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
11ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
PARURO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
25ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial con tendencia a lluvia y ráfagas de viento.
jueves, 28 de agosto
26ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
PAUCARTAMBO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
PISAC - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
jueves, 28 de agosto
24ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna y descenso de temperatura nocturna.
POMACANCHI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial con tendencia a lluvia y ráfagas de viento.
jueves, 28 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado con tendencia a lluvia ligera.
QORIHUAYRACHINA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
QUILLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
27ºC
19ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
QUIMBIRI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día ; lluvia.
jueves, 28 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
QUINCEMIL - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
27ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
29ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
SANTA TERESA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
SANTO TOMÁS - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
23ºC
0ºC
Cielo despejado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
jueves, 28 de agosto
24ºC
-1ºC
Cielo despejado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
SICUANI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
20ºC
0ºC
Cielo despejado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
jueves, 28 de agosto
20ºC
-1ºC
Cielo despejado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
SORAYPAMPA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
13ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
URUBAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
jueves, 28 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna y descenso de temperatura nocturna.
YAURI-ESPINAR - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo despejado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
jueves, 28 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo despejado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.